TP.HCM sơ duyệt lần hai lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 10/10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP.HCM phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại khu vực công viên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Quân khu 7 trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt, kiểm tra công tác tổ chức và sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia.

Tại buổi sơ duyệt, các đơn vị thực hành nghi thức dâng hương, chào cờ, điều lệnh; đồng thời rà soát đội hình, vị trí tập kết, trình tự di chuyển và các khâu phục vụ buổi lễ. Công tác chuẩn bị được kiểm tra nhằm bảo đảm các nghi thức diễn ra thống nhất, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo phương án tổ chức, sau lễ truy điệu, hài cốt từng liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, bảo vệ bằng lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe. Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM được bố trí theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Để phục vụ buổi lễ, Bộ Tư lệnh TP.HCM dự kiến huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nhiệm vụ. Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Dự kiến, khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành tham dự. Trong đó có đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Australia tại TP.HCM; đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc.

Theo kế hoạch, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM di chuyển theo lộ trình: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Ở chiều ngược lại, đoàn xe từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trở về Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đi theo tuyến Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tri ân các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con cống hiến cho đất nước.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). (Clip toàn cảnh buổi sơ duyệt lần thứ hai lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sáng 10/10).