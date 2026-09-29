TP.HCM: Sinh viên Nhân văn mang 'mùa trăng xanh' đến với thiếu nhi xã Đak Nhau

Nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm thuộc khoa Báo chí và Truyền thông (trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM), chiến dịch Trung Thu Yêu Thương hướng đến việc tạo ra một sân chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gửi đến các em những món quà thiết thực. Năm nay, chiến dịch được triển khai với ba hoạt động chính: Phố Rộn Ngõ Xưa, Chốn Vui Đêm Rằm và Góc Gửi Ngày Thu.

CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm mang không gian Trung Thu ấm áp và những phần quà thiết thực đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Không gian vui chơi giải trí kết hợp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Mở đầu chuỗi hoạt động là Phố Rộn Ngõ Xưa với các gian hàng trò chơi và lớp workshop làm rối tay. Tại đây, các em được tự tay trang trí những con rối của mình dưới sự hướng dẫn của các thành viên CLB. Tại các gian hàng ở khu vực phía ngoài lớp học, các em phải hoàn thành yêu cầu của trạm trưởng để được xác nhận qua trạm.

Các yêu cầu được thiết kế dưới dạng những trò chơi phù hợp với lứa tuổi, đồng thời lồng ghép những nội dung nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như phân loại rác, ghi nhớ các khẩu hiệu “Trồng thêm cây, cho bóng mát”, “Tắt bóng đèn - Tiết kiệm điện”...

Các em hào hứng tham gia làm rối, trò chơi và tìm hiểu những hành động bảo vệ môi trường.

Đến tối cùng ngày, không khí Trung thu tiếp tục được khuấy động với chương trình gala Chốn Vui Đêm Rằm. Ngoài các tiết mục văn nghệ, CLB mang đến một vở kịch do chính các thành viên lên ý tưởng, viết kịch bản và biểu diễn.

Vở kịch được các bạn sinh viên tình nguyện lồng ghép những bài học về kỹ năng sống cho các em thiếu nhi.

Lấy cảm hứng từ chuyến phiêu lưu xuống trần gian của những nhân vật cổ tích quen thuộc, câu chuyện xoay quanh hành trình cây đa xuống hạ giới và gặp sự cố đuối nước. Thông qua đó, vở kịch lồng ghép những bài học về phòng, chống đuối nước và cách ứng xử an toàn khi gặp khu vực sông nước nguy hiểm.

Chia sẻ về chiến dịch lần này, bạn Thông Ngọc Ánh Nhi (Chủ nhiệm CLB tình nguyện Đom Đóm Đêm) cho biết: “Khi bắt tay vào xây dựng nội dung chiến dịch, chúng mình luôn đặt mục đích giáo dục các em thông qua các hoạt động tương tác. Qua đó, các em vừa được tham gia các trò chơi phù hợp với lứa tuổi, vừa được học thêm về các kỹ năng sống, về bảo vệ môi trường xung quanh”.

“Vừa phải tạo không gian vui chơi giải trí, vừa phải kết hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường quả là một bài toán khó, nhưng chúng mình vẫn quyết tâm phải thực hiện cho bằng được.” - Ánh Nhi chia sẻ.

Hơn 500 chiếc lồng đèn và một mùa Trung thu đủ đầy

Để mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn hơn, các bạn sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị hơn 500 chiếc lồng đèn cùng bánh Trung thu, sách vở và nhiều phần quà dành cho thiếu nhi tại địa phương. Bạn Nguyễn Phùng Phương Uyên (Phó ban Hậu cần của chiến dịch) cho biết CLB đã tổ chức bán hàng gây quỹ và vận động quyên góp để chuẩn bị những chiếc lồng đèn và tập vở, góp phần hỗ trợ các em trên con đường học tập.

Hơn 500 chiếc lồng đèn cùng những phần quà được CLB chuẩn bị và trao tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động dành cho thiếu nhi, CLB còn tổ chức dọn dẹp khu vực bia mộ liệt sĩ và thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua hoạt động Góc Gửi Ngày Thu.

Khép lại hai ngày hoạt động, Trung Thu Yêu Thương 2026 không chỉ mang đến cho thiếu nhi xã Đak Nhau một mùa trăng ấm áp, đủ đầy mà còn gửi gắm những bài học ý nghĩa về bảo vệ môi trường, kỹ năng sống và tinh thần sẻ chia. Qua đó, chương trình đã góp phần tạo nên những kỷ niệm đẹp cho các em nhỏ, và cũng để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với các bạn sinh viên tình nguyện.