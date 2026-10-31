TP HCM siết quản lý, xử phạt hàng loạt cơ sở y tế vi phạm

Sở Y tế TP HCM vừa công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở y tế và cá nhân trên địa bàn do vướng các vi phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động y tế trên địa bàn.

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Bị phạt nặng nhất trong đợt này là Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế Amber Beauty (656/45 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc) với số tiền 60 triệu đồng (theo Quyết định 5095/QĐ-XPHC ngày 22/10/2026) do quảng cáo gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng của sản phẩm, dịch vụ; đồng thời bị buộc tháo gỡ, xóa toàn bộ quảng cáo vi phạm.

Sở Y tế TPHCM công bố Quyết định xử phạt số 5095/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, theo các Quyết định 5070 và 5069/QĐ-XPHC ngày 21/10/2026, ông Tôn Thất Nguyên Khai (địa chỉ vi phạm tại Lô B1-32B-32C, tầng B1, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) bị phạt 35 triệu đồng do khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. Cũng tại địa chỉ này, ông Lâm Phạm Phước Hùng bị phạt 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi đầy đủ các mục theo mẫu quy định.

Sở Y tế TPHCM công bố các Quyết định xử phạt số 5070 và 5069/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Ở các mức phạt khác, Hộ kinh doanh Phòng Răng Việt - Nhật R (tổ 19, ấp Hưng Long, xã Kim Long) bị xử phạt 9,5 triệu đồng (theo Quyết định 5094/QĐ-XPHC ngày 22/10/2026) do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong giờ hoạt động mà không ủy quyền; đi kèm hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép/chứng chỉ hành nghề của ông Phan Văn Bốn trong 2 tháng.

Sở Y tế TPHCM công bố Quyết định xử phạt số 5094/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Cuối cùng, Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Thiên Nam (192 Đường 3/2, phường Rạch Dừa) bị phạt 8 triệu đồng (theo Quyết định 5068/QĐ-XPHC ngày 21/10/2026) do ghi tên khoa, phòng không đúng giấy phép hoạt động và lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ.

Sở Y tế TPHCM công bố Quyết định xử phạt số 5068/QĐ-XPHC. Ảnh chụp màn hình

Việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên thể hiện thái độ thắt chặt quản lý của cơ quan chức năng, nhằm duy trì trật tự, kỷ cương và bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhân dân.

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