TP.HCM siết quản lý phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

UBND TP.HCM chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hậu kiểm chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lưu thông trên thị trường. Ảnh: Minh họa

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 10867/UBND-ĐT về việc phối hợp tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Theo đó, thực hiện Công văn số 11784/BNNMT-TTTV ngày 14/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, chú trọng phân bón nhập khẩu, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, hết hạn sử dụng, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc hoặc ngoài Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, chứng nhận hợp quy; thực hiện đúng quy định về công bố hợp quy, hậu kiểm phân bón nhập khẩu và kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu.

Tăng cường quản lý mã số vùng trồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường quản lý việc cấp, duy trì và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm điều kiện duy trì mã số, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Cùng với đó, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn tổ chức, cá nhân ghi chép, lưu giữ hồ sơ sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp phục vụ kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối, hiệu quả theo nguyên tắc “5 đúng”, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”; ưu tiên phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, IPHM), tuân thủ thời gian cách ly và thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm

Sở Công Thương được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường; tập trung phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác quản lý chất lượng nông sản.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trồng trọt thuộc phạm vi quản lý; chú trọng kiểm soát nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Công an Thành phố được đề nghị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xác minh, điều tra và xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu, kém chất lượng; các hành vi gian lận thương mại, làm giả hồ sơ, giấy tờ và vi phạm pháp luật khác.

UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, đúng quy định; kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm.

Các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp về cấp, quản lý, theo dõi, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn tổ chức, cá nhân duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số, ghi chép, lưu giữ hồ sơ sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tăng cường hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn các trường hợp vi phạm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn.