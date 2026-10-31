TP.HCM siết quản lý chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra hoạt động buôn bán, giết mổ, chế biến và kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 10622/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2026, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Tăng cường giám sát, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh

Theo công văn, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương hướng dẫn tổ chức, cá nhân cấp mã số định danh và kê khai chăn nuôi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y theo địa chỉ: https://csdlchannuoi.mae.gov.vn.

Sở có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc kê khai, tổng hợp kết quả và báo cáo UBND TP.HCM, Cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 10/1/2027. Đồng thời, phối hợp với các địa phương theo dõi, giám sát, cảnh báo nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là các bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Thành phố yêu cầu xây dựng, duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp xã, phấn đấu đến năm 2030 được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật cấp tỉnh đối với bệnh Dại, Cúm gia cầm và Lở mồm long móng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2027 đối với động vật trên cạn và thủy sản, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/12/2026. Kế hoạch triển khai các chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn châu Phi.

Công văn cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ khai báo, báo cáo dịch bệnh động vật qua Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp giấu dịch hoặc chậm báo cáo làm dịch bệnh lây lan.

Kê khai chăn nuôi đợt 2 từ ngày 25 đến 31/12

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi, kê khai và cập nhật dữ liệu chăn nuôi, thú y trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát, phân công nhân sự phụ trách; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho 100% tổ chức, cá nhân chăn nuôi đăng ký tài khoản, kê khai thông tin và thực hiện quy trình cấp mã số định danh cơ sở chăn nuôi.

Đối với đợt kê khai hoạt động chăn nuôi lần thứ hai năm 2026, áp dụng cho kỳ kê khai 6 tháng cuối năm, các địa phương tổ chức thực hiện theo quy định. Thời gian kê khai trực tuyến tại địa chỉ https://csdlchannuoi.mae.gov.vn từ ngày 25 đến ngày 31/12/2026.

UBND các xã, phường, đặc khu phải kiểm tra, rà soát, bảo đảm 100% cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải kê khai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Việc kê khai là căn cứ pháp lý để xem xét hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh theo khoản 1 Điều 57 Luật Chăn nuôi năm 2018.

Tăng cường tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển và giết mổ

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; bố trí kinh phí, nhân lực, vật tư để triển khai tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và xử lý ổ dịch.

Trong những tháng cuối năm, tổ chức tiêm phòng đợt II năm 2026 cho gia súc, gia cầm, chó, mèo đối với các bệnh thuộc diện tiêm phòng; đồng thời tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc sắp hết thời gian miễn dịch.

Khi phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường, địa phương phải kịp thời kiểm tra, chẩn đoán, khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định. Các địa phương cũng phải thành lập, duy trì đội, tổ bắt chó thả rông; xử lý các trường hợp thả rông động vật và động vật không được tiêm phòng vaccine theo quy định.

Đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, công văn yêu cầu tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển; kiểm tra hoạt động buôn bán, giết mổ, chế biến và kinh doanh sản phẩm động vật.

Các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm phải được phát hiện, xử lý nghiêm.