TP.HCM siết phòng dịch não mô cầu nhóm B tại trường học sau chùm ca mắc

Đại diện Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã đến khảo sát tình hình tại trường THCS Hai Bà Trưng, nhà trường tạm dừng hoạt động bán trú theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC). Tuy nhiên, hoạt động dạy và học trực tiếp vẫn diễn ra bình thường.. Theo lãnh đạo Phòng Học sinh, Sinh viên thuộc Sở GD&ĐT, các đơn vị thống nhất chưa chuyển sang học trực tuyến do chùm ca bệnh đã được phát hiện và triển khai biện pháp kiểm soát kịp thời.

Việc tạm dừng bán trú khiến nhiều phụ huynh đến trường đón con từ khoảng 10h20. Trước lo ngại về dịch bệnh, một số gia đình cũng chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng não mô cầu.

Sở Y tế TP.HCM cho biết môi trường học đường hiện được đánh giá an toàn trên cơ sở các dữ liệu dịch tễ và biện pháp ứng phó đã triển khai. Ngành chức năng tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời xử lý nếu xuất hiện diễn biến mới.

Theo danh sách giám sát ban đầu, 177 người tiếp xúc gần với các ca bệnh, trong đó có 163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú với bệnh nhân. Toàn bộ những người này đã được uống kháng sinh dự phòng và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Biện pháp dự phòng sau đó được mở rộng đến học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, với tổng cộng 2.031 người được uống thuốc. Từ ngày 17 đến sáng 19/10, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong nhóm người tiếp xúc đang được theo dõi.

Nhà trường cũng phối hợp với ngành y tế tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học và các khu vực liên quan, đồng thời tăng cường thông khí. Học sinh được yêu cầu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp và đeo khẩu trang trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, ca bệnh đầu tiên được xác định là học sinh lớp 7A5, xuất hiện triệu chứng đau đầu từ ngày 12/10, sau đó sốt và phát ban vào ngày 14/10. Bệnh diễn tiến nhanh, gây sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Học sinh tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; kết quả xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn não mô cầu nhóm B.

Ba trường hợp còn lại có yếu tố tiếp xúc gần đã được cách ly, điều trị và theo dõi. Ngành y tế triển khai kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc tại trường và gia đình, đồng thời lập danh sách giám sát sức khỏe trong 10 ngày. Cục Phòng bệnh cũng chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tập trung kiểm soát chùm ca bệnh.

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn. Bệnh có thể gây nhiễm khuẩn huyết hoặc viêm màng não và diễn tiến nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.

Để phòng bệnh, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ không gian sống thông thoáng và tiêm vắc xin theo hướng dẫn của ngành y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, không nên tự điều trị tại nhà mà cần được thăm khám kịp thời.