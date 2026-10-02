TP.HCM siết PCCC nơi tập trung nhiều phương tiện

Liên tiếp xảy ra cháy tại bãi xe

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3/8/2026, khu vực bãi để xe máy cũ của cửa hàng xe máy Phong Motor trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An xảy ra cháy, khiến hơn 50 phương tiện bị thiêu rụi.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 17/5/2026, ba xe đầu kéo container đang đậu tại một bãi xe cạnh đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến cả ba xe đầu kéo cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Các vụ việc cho thấy nguy cơ cháy, nổ tại những khu vực tập trung phương tiện cơ giới luôn tiềm ẩn, có thể gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

TP.HCM tăng cường PCCC tại gara, bến bãi, chành xe.

Trước thực trạng trên, ngày 30/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 16 phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Bến xe Miền Đông tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đến các nhà xe và hành khách, hướng dẫn bảo đảm an toàn khi sử dụng và lưu thông bằng phương tiện cơ giới.

Lực lượng chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền đến các nhà xe như Phương Trang, Kim Lý, Tân Hưng, Kim Ngân, Đại Nghĩa, Thành Công... và hơn 300 hành khách tại Bến xe Miền Đông (cũ).

Đây là khu vực tập trung hàng chục đơn vị vận tải, hàng trăm phương tiện chở khách và hàng hóa hoạt động liên tục. Vì vậy, công tác phòng cháy không chỉ phụ thuộc vào lực lượng chuyên trách mà còn đòi hỏi sự chủ động của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp và người lao động.

Tuyên truyền kiến thức PCCC đến hành khách.

Theo lực lượng chức năng, gara ô tô, bến bãi, chành xe thường tập trung nhiều phương tiện, nhiên liệu, dầu mỡ, ắc quy và vật liệu dễ cháy. Các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu, hàn cắt kim loại hoặc kích điện ắc quy cũng có thể phát sinh nguồn nhiệt, tia lửa, dẫn đến cháy nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, các cơ sở cần thường xuyên rà soát nguy cơ, kiểm tra hệ thống điện, phương tiện chữa cháy và duy trì điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

Không để phương tiện, hàng hóa cản lối thoát nạn

Để phòng ngừa cháy, nổ, các cơ sở cần thực hiện nghiêm quy định về PCCC; niêm yết biển cấm hút thuốc, cấm sử dụng hoặc mang dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào khu vực chứa hàng hóa và bãi đỗ xe.

Việc lưu giữ, trung chuyển xăng dầu, hóa chất, khí nén dễ cháy và các chất nguy hiểm khác phải được kiểm soát chặt chẽ. Trường hợp phải bảo quản, cơ sở cần bố trí khu vực chuyên dụng, đáp ứng các yêu cầu an toàn theo quy định.

Phương tiện và hàng hóa phải được sắp xếp đúng vị trí, bảo đảm khoảng cách an toàn, không lấn chiếm lối đi, cửa ra vào hoặc đường giao thông nội bộ. Việc bố trí thông thoáng không chỉ hạn chế nguy cơ cháy lan mà còn tạo điều kiện để người bên trong thoát nạn và lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Tuyên truyền PCCC đến các nhà xe và hành khách về việc bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng, lưu thông bằng phương tiện cơ giới.

Bên cạnh đó, hệ thống điện tại gara, bãi xe và kho hàng cần được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt là thiết bị đóng cắt, ổ cắm và đường dây dẫn điện nhằm phòng ngừa chập điện, quá tải. Khi kết thúc ca làm việc, cần ngắt các nguồn điện không cần thiết; bố trí aptomat tổng để chủ động ngắt điện tại khu vực kho hàng, khu vực sạc bình khi không sử dụng.

Các cơ sở phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bố trí bình chữa cháy xách tay ở nơi dễ thấy, dễ lấy, không bị che khuất. Đối với bến bãi, chành xe thuộc diện phải trang bị hệ thống PCCC theo quy chuẩn, cần bảo đảm đầy đủ các hệ thống như họng nước chữa cháy trong nhà, báo cháy tự động và chữa cháy tự động theo yêu cầu.

Cùng với trang thiết bị, lực lượng PCCC tại chỗ phải được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả. Người làm việc tại bến bãi, chành xe cần được huấn luyện nghiệp vụ, trang bị kiến thức PCCC theo quy định. Các cơ sở cũng phải xây dựng và tổ chức thực tập định kỳ phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế.

Việc nhận diện, khắc phục nguy cơ ngay từ cơ sở, kết hợp với trang bị phương tiện và nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cho người lao động, là yêu cầu cần thiết để hạn chế thiệt hại về người, phương tiện và tài sản tại các khu vực tập trung nhiều phương tiện hoạt động liên tục.