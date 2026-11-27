Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt, gia cầm, trứng và các mặt hàng nông sản tăng cao. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và hoạt động giết mổ trái phép len lỏi vào thị trường.

Kiểm soát thực phẩm ngay từ vùng sản xuất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, để chủ động kiểm soát nguồn cung, đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp quản lý an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu, cung ứng vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt đến vận chuyển và giết mổ động vật.

Trong đó, công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi được tăng cường. Các hành vi kinh doanh, sử dụng chất cấm, sản phẩm ngoài danh mục được phép hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ được phát hiện và xử lý theo quy định.

TP.HCM tăng cường kiểm soát từ vùng sản xuất, trang trại chăn nuôi đến khâu vận chuyển, giết mổ và phân phối.

Tại các vùng trồng, cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, ngành nông nghiệp tăng cường hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh cũng được giám sát, đặc biệt là tuân thủ thời gian cách ly trước khi thu hoạch, xuất bán.

Cùng với đó, ngành chức năng tổ chức lấy mẫu giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh và chất cấm tại các cơ sở sản xuất.

Đối với hoạt động vận chuyển và giết mổ động vật, các trạm kiểm dịch tại đầu mối giao thông, tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ ra vào Thành phố được tăng cường kiểm tra. Cơ quan thú y kiểm soát nguồn gốc động vật nhập vào cơ sở giết mổ, thực hiện kiểm tra trước và sau giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y nhằm ngăn chặn động vật mắc bệnh, sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh các giải pháp thường xuyên, TP.HCM tăng cường kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất tại những địa bàn, tuyến giao thông và cơ sở có nguy cơ cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương, Công an Thành phố và chính quyền các xã, phường, đặc khu tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các điểm giết mổ trái phép, cơ sở thu gom, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

TP.HCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chăn nuôi đến vận chuyển và phân phối.

Một trong những nội dung được chú trọng là giám sát chất cấm và tồn dư hóa chất trong chăn nuôi. Ngành chức năng tổ chức lấy mẫu định kỳ và đột xuất tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và phương tiện vận chuyển có dấu hiệu nghi ngờ; tập trung kiểm tra nhóm chất beta-agonist như Salbutamol, Clenbuterol, dư lượng kháng sinh và các chất cấm khác.

Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn sản phẩm không bảo đảm chất lượng đưa ra thị trường và xử lý theo quy định.

Để tăng hiệu quả kiểm soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND TP.HCM thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn. Chính quyền các xã, phường cũng củng cố, duy trì các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào hoạt động kiểm dịch vận chuyển, giết mổ động vật và kinh doanh sản phẩm động vật.

Truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm

Cùng với kiểm tra trực tiếp, TP.HCM tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, chăn nuôi và giết mổ theo chuỗi nhằm ổn định nguồn cung, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp duy trì, mở rộng các chuỗi liên kết với những doanh nghiệp như Vissan, Sagri, CP Việt Nam, Japfa Comfeed Việt Nam, Chăn nuôi Vĩnh Tân... Mô hình này giúp người chăn nuôi chủ động thị trường tiêu thụ, ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng mất cân đối cung - cầu.

Việc nhận diện, truy xuất từng lô thịt heo giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, trong công tác quản lý thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở An toàn thực phẩm triển khai Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc.

Tại các cơ sở giết mổ heo, cán bộ thú y phối hợp với nhân viên cơ sở giám sát, kích hoạt vòng nhận diện đối với từng lô heo sống nhập vào. Sau khi giết mổ, vòng niêm phong tiếp tục được kích hoạt trên lô sản phẩm thịt mảnh trước khi xuất đến các chợ đầu mối. Các công đoạn tiếp theo tại chợ đầu mối và điểm kinh doanh do Sở An toàn thực phẩm thực hiện.

Việc kiểm soát theo từng công đoạn giúp tăng khả năng nhận diện, truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm của các khâu trong chuỗi cung ứng.

Theo Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030 của UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với 4 sở chuyên ngành gồm Sở An toàn thực phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp cùng chính quyền địa phương triển khai 5 nhóm nhiệm vụ từ hoàn thiện pháp lý đến công nghệ và kết nối dữ liệu.

Thành phố cũng tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành cung ứng thực phẩm để trao đổi thông tin về dịch bệnh, nguồn gốc động vật và các trường hợp vi phạm. Việc truy xuất, xử lý vi phạm ngay tại nơi sản xuất được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn vận chuyển vào TP.HCM.

Cùng với đó, việc quản lý mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất điện tử và số hóa dữ liệu cơ sở chăn nuôi, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ từng bước được đẩy mạnh.

Thông qua kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối, TP.HCM hướng đến bảo đảm nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu an toàn trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.