TP.HCM siết kiểm soát chất cấm sau vụ hơn 10.000 tấn heo sử dụng Salbutamol

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi heo có sử dụng chất cấm. Ảnh: CACC

UBND TP.HCM ban hành Công văn số 10537/UBND-ĐT về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung công văn, từ tháng 1/2026, hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất tạo nạc Salbutamol đã được đưa ra thị trường tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam, với giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 27/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án liên quan đến 4 tội danh gồm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đưa hối lộ, nhận hối lộ và buôn bán hàng cấm. Có 9 bị can bị khởi tố, trong đó 8 bị can bị tạm giam, một bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ án có tính chất quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động theo chuỗi khép kín, có sự phân công tử cung cấp chất cấm, tố chức chăn nuôi, thu gom, vận chuyến, hợp thức hóa kiểm dịch đến giết mỗ, tiêu thụ; phương thức, thủ đoạn có tính đối phó, che giấu, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Theo UBND TP.HCM, thành phố tiêu thụ khoảng 13.000-14.000 con heo mỗi ngày, với quy mô thị trường ước tính hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn cung đến từ hơn 1.500 cơ sở chăn nuôi tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trên địa bàn thành phố có 83 cơ sở giết mổ tập trung và hai chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn chuỗi

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất cấm.

Thành phố yêu cầu triển khai truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, thịt gia cầm và trứng; thực hiện giám sát an toàn thực phẩm, lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Công tác kiểm tra tập trung vào các khâu, địa điểm có nguy cơ cao, từ kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến các điểm tiêu thụ sản phẩm động vật. Các địa điểm cần kiểm soát gồm chợ, siêu thị, nhà hàng, bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng giao hàng.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ phải được chuyển đến cơ quan điều tra Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng lấy mẫu để phân tích trong vụ triệt phá đường dây tiêu thụ 10.000 tấn heo chứa chất cấm. Ảnh: CACC

Kiểm tra, lấy mẫu phát hiện chất cấm

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì lấy mẫu, kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi, vật tư, nước, mẫu động vật và sản phẩm động vật nhằm phát hiện các chất thuộc nhóm Beta-agonist, trong đó có Salbutamol.

Sở tổ chức kiểm tra đột xuất, lấy mẫu nước tiểu heo, bò trong giai đoạn nuôi vỗ béo và trước khi xuất bán; lấy mẫu thịt, gan, thận và nước tiểu tại cơ sở giết mổ; lấy mẫu thịt, gan, thận tại chợ và siêu thị. Đồng thời, kiểm soát việc vận chuyển sản phẩm động vật ra, vào và quá cảnh qua địa bàn thành phố; rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải được chuyển cơ quan công an xử lý.

Sở An toàn thực phẩm có trách nhiệm theo dõi nguy cơ đối với thịt và sản phẩm từ thịt, đánh giá nguy cơ đối với người tiêu dùng, thông tin cảnh báo và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhất là siêu thị, chợ đầu mối và cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp.

Sở Y tế kiểm soát nguồn nguyên liệu Salbutamol phục vụ sản xuất, nhập khẩu thuốc hợp pháp; rà soát quy định về nhập khẩu và đề xuất Bộ Y tế điều chỉnh nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích trong chăn nuôi.

Sở Công Thương tăng cường kiếm tra hoạt động kinh doanh, lưu thông động vật và sản phẩm động vật trên thị trường, đặc biệt tại các điểm nóng có rủi ro cao như siêu thị, chợ đầu mối, các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y trong công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong kiêm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quá trình: chế biến, bảo quản, vận chuyên thực phẩm đúng quy định. Nghiêm cấm không để động vật hoặc sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định an toàn dịch bệnh hay có chứa chất cấm cung cấp làm suất ăn cho các trường học.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài

Đối với Công an TP.HCM, UBND thành phố yêu cầu mở rộng điều tra, làm rõ đường dây, các đối tượng liên quan và phương thức hoạt động; tổ chức chốt chặn tại các cửa ngõ thành phố, điều tra các hành vi tham nhũng, bảo kê, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ việc.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp kiểm soát toàn bộ chuỗi từ chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ đến kinh doanh sản phẩm động vật.

UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu rà soát, thống kê các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các địa điểm có nguy cơ cao, tuyên truyền để các cơ sở không sử dụng chất cấm, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, có dấu hiệu rõ nhưng không được phát hiện, xử lý hoặc làm ngơ, không báo cáo kịp thời trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.