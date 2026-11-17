Khẩn trương rà soát các cơ sở

Vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 13/11, vụ nổ khí gas xảy ra tại Hộ kinh doanh Phan Văn Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương. Vụ nổ làm hai căn nhà số 79A và 81 sập hoàn toàn, hai căn nhà số 79 và 83 bị ảnh hưởng một phần.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Vụ việc cho thấy nguy cơ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng từ hoạt động kinh doanh, bảo quản và tồn chứa gas, nhất là tại các cơ sở nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Hiện trường vụ nổ ở phường Tân Thuận, TP.HCM.

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM đã ban hành công văn chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời yêu cầu tổng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản, tồn chứa LPG trên toàn thành phố nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố tương tự.

Theo chỉ đạo, Công an Thành phố phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh gas, đặc biệt là những địa điểm nằm trong khu dân cư.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh gas; kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa LPG và an toàn PCCC.

Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; việc bảo quản, sắp xếp bình gas; tổng khối lượng LPG tồn chứa tại cửa hàng, bảo đảm không vượt quá 1.000 kg theo TCVN 6223:2017 và các điều kiện an toàn PCCC theo quy định.

Vụ nổ khí gas khiến 2 người tử vong tại phường Tân Thuận, TP.HCM.

Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các địa phương kiểm tra hoạt động kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển, nạp LPG; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi sang chiết, nạp gas trái phép, kinh doanh không đủ điều kiện, sử dụng chai chứa khí và thiết bị không bảo đảm an toàn.

UBND Thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát ban đầu các cơ sở kinh doanh gas trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành công văn. Công an Thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện.

Siết điều kiện kinh doanh

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở kinh doanh gas nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn PCCC, thường xuyên tự kiểm tra và khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Các cửa hàng phải có đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ LPG rõ ràng. Tổng khối lượng gas tồn chứa không vượt quá 1.000 kg theo TCVN 6223:2017; bình gas phải được sắp xếp ngay ngắn, đúng tư thế, tại nơi thông thoáng, cách xa nguồn nhiệt, nguồn lửa.

Đặc biệt, các cơ sở không được sang chiết, nạp gas trái phép, sử dụng thiết bị tự chế hoặc thu gom bình gas mini đã qua sử dụng để nạp lại.

Hệ thống van bình, dây dẫn, mối nối và thiết bị điện cần được kiểm tra thường xuyên; phương tiện chữa cháy phải được trang bị đầy đủ, lối thoát nạn luôn thông thoáng. Cơ sở cũng cần phân công người chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn trước và sau mỗi ca làm việc.

Đối với hộ gia đình, người dân cần lựa chọn cửa hàng cung cấp gas uy tín; không sử dụng bình móp méo, rỉ sét, hư hỏng, không rõ nguồn gốc hoặc quá hạn kiểm định.

Hiện trường vụ nổ nghiêm trọng.

Bình gas phải đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng, cách xa nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra van, dây dẫn và khóa van sau khi sử dụng.

Khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, sử dụng thiết bị điện, bật lửa, diêm hoặc hút thuốc tại nơi nghi có khí gas.

Người dân chỉ khóa van bình gas khi có thể tiếp cận an toàn; có thể mở cửa bằng tay để thông gió tự nhiên nếu điều kiện cho phép. Sau đó, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và gọi số 114 để thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Không dùng lửa kiểm tra vị trí rò rỉ, tự ý sửa chữa thiết bị hoặc quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đề nghị các cơ sở kinh doanh gas chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương cần tăng cường trách nhiệm quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng gas an toàn.

Việc tổng rà soát, siết chặt điều kiện kinh doanh gas sau vụ nổ tại phường Tân Thuận không chỉ nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh mà còn góp phần phát hiện, loại bỏ nguy cơ cháy, nổ từ sớm, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng.