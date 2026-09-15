TP.HCM siết an toàn trường học trước nguy cơ mưa bão

Phụ huynh và học sinh TP.HCM trong đợt triều cường tháng 11/2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tại TP.HCM, các trường được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai và các hướng dẫn ứng phó từ cơ quan chức năng.

Đặc biệt, TP.HCM lưu ý nguy cơ gió mạnh trên biển, áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở khu vực giữa biển Đông và mạnh lên thành bão, có khả năng ảnh hưởng đến Đông Nam Bộ và thành phố.

Trước tình huống này, các đơn vị phải sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên theo kế hoạch đã được Sở GD&ĐT ban hành.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường không tổ chức dạy học, làm việc hoặc sinh hoạt tại những khu vực, phòng học, công trình, hạng mục đã được xác định không bảo đảm an toàn. Học sinh cũng không được tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm khi chưa có phương án bảo vệ hoặc hỗ trợ phù hợp.

Trong trường hợp nguy cơ thiên tai trực tiếp đe dọa tính mạng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chủ động áp dụng ngay các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tại Gia Lai, Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường phòng, chống lũ, bão, thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão năm 2026.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn trường học. Trách nhiệm của người đứng đầu cùng các lực lượng tham gia ứng phó phải được phân công cụ thể để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Với các cơ sở giáo dục nằm ở khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất hoặc bị chia cắt, các trường phải nắm chắc số lượng trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Các tuyến đường có nguy cơ bị chia cắt, khu vực nguy hiểm và phương án sơ tán cũng phải được xác định trước. Đồng thời, trường cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết và duy trì thông tin liên lạc để sẵn sàng ứng phó.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất trường học. Các hạng mục được yêu cầu rà soát gồm phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, khu nội trú, bán trú, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, tường rào, cổng trường, mái che và cây xanh.

Đối với trường nội trú, bán trú, các đơn vị phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết yếu. Mục tiêu là không để học sinh rơi vào tình trạng thiếu lương thực, nước sạch hoặc các nhu yếu phẩm cần thiết nếu xảy ra thiên tai kéo dài.

Sau khi thiên tai xảy ra, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và thiệt hại, đồng thời chủ động khắc phục trong khả năng. Học sinh chỉ được trở lại trường khi cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan đã được kiểm tra, xác định đủ an toàn.

Trong khi đó, tại An Giang, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, diễn biến áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển và các hình thái thời tiết nguy hiểm.

Các trường phải kịp thời cập nhật chỉ đạo của cơ quan chức năng để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất.

Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát những khu vực, hạng mục, cây xanh, công trình, thiết bị trong khuôn viên trường có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh hoặc ngập úng.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu và cơ quan liên quan để cập nhật tình hình thiên tai, triển khai phương án bảo vệ học sinh, trẻ em, giáo viên và nhân viên.

Nếu thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học, các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn của Sở GD&ĐT, chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục phù hợp.