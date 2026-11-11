TP.HCM siết an toàn tàu cá trước diễn biến El Niño

UBND TP.HCM đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, chủ động cứu hộ, cứu nạn và xử lý vi phạm trong khai thác thủy sản. Ảnh: Minh họa.

Cập nhật thông tin ngư trường, thời tiết đến ngư dân

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 11042/UBND-ĐT về việc tăng cường hướng dẫn ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Theo văn bản, thực hiện Công văn số 11620/BNNMT-TSKN ngày 9/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước diễn biến phức tạp của hiện tượng El Niño được dự báo duy trì trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, có khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác thủy sản, an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản, thời tiết, khí tượng, hải văn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển đến các địa phương và ngư dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ngư dân lựa chọn nghề, khu vực, thời gian và phương thức khai thác phù hợp; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác.

Đồng thời, khuyến khích liên kết giữa các tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết trên biển để hỗ trợ sản xuất, trao đổi thông tin, phòng tránh thiên tai, xử lý sự cố và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Quản lý chặt đội tàu, chống khai thác IUU

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá trên địa bàn; theo dõi hoạt động của tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình (VMS).

Kịp thời phát hiện, thông báo và xử lý theo quy định đối với tàu cá mất kết nối, không duy trì hoạt động thiết bị VMS hoặc có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, quản lý tàu cá hoạt động đúng vùng biển, nghề và các điều kiện ghi trong giấy phép khai thác thủy sản.

Hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU; khai thác đúng vùng, đúng nghề, đúng thời gian và đúng quy định về ngư cụ.

Ngư dân phải thực hiện đầy đủ việc ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác và cung cấp thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ngư dân áp dụng biện pháp, công nghệ bảo quản phù hợp; chủ động chuẩn bị đầy đủ đá, nước sạch; thực hiện sơ chế, phân loại, bảo quản sản phẩm ngay sau khai thác để hạn chế tổn thất sau thu hoạch.

Kiểm soát an toàn tàu cá trước khi xuất bến

UBND TP.HCM yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu ven biển, có tàu cá tăng cường kiểm tra, kiểm soát điều kiện an toàn của tàu cá trước khi xuất bến.

Các địa phương hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng duy trì an toàn máy móc, hệ thống điện, nhiên liệu, thiết bị thông tin liên lạc, cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy; không cho tàu cá xuất bến khi không đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, cập nhật, thông báo kịp thời dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn, dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển đến chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Hướng dẫn tàu cá chủ động phòng tránh, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Các xã, phường, đặc khu ven biển, có tàu cá phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn trong hoạt động nghề cá; tổ chức trực ban, theo dõi và truyền đạt kịp thời thông tin cảnh báo.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị và sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, cháy, nổ và sự cố trên biển.

Các địa phương tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, điều tiết, sắp xếp tàu cá vào neo đậu, tránh trú an toàn; phối hợp với các lực lượng chức năng trong ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người đi biển.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của Thành phố đến toàn thể ngư dân và Nhân dân.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và Công an Thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.