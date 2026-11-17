UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND về quy định sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố. Quy định áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý cần trục và các tổ chức, cá nhân liên quan.

TP.HCM ban hành quy định mới nhằm siết chặt công tác quản lý, bảo đảm an toàn trong sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là kiểm soát phạm vi hoạt động và vùng nguy hiểm vật rơi của cần trục tháp. Theo đó, nhà thầu thi công phải lập thiết kế biện pháp thi công, trong đó thể hiện tổng mặt bằng công trường, vị trí lắp đặt cần trục và xác định vùng nguy hiểm trong quá trình lắp dựng, nâng hạ, vận hành thiết bị để trình chủ đầu tư phê duyệt.

Tại lối ra vào công trường, chủ đầu tư và nhà thầu phải niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng với kích thước tối thiểu khổ A0. Sơ đồ phải thể hiện phạm vi di chuyển của tay cần, đối trọng, vùng nguy hiểm vật rơi theo từng giai đoạn thi công, thời gian hoạt động khi vùng nguy hiểm vượt ra ngoài công trường và vị trí cần trục khi ở trạng thái nghỉ.

Đáng chú ý, quy định xác định cụ thể giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi theo độ cao có thể rơi của vật. Với độ cao dưới 20m, phạm vi nguy hiểm tối thiểu là 7m tính từ đường chu vi ngoài của hình chiếu bằng theo kích thước lớn nhất của vật nâng.

Khoảng cách này tăng lên 10m khi độ cao từ 20m đến dưới 70m; 15m khi từ 70m đến dưới 120m; 20m khi từ 120m đến dưới 200m và lên tới 30m đối với độ cao từ 300m đến dưới 450m.

Các công trường xây dựng trên địa bàn TP.HCM phải kiểm soát chặt phạm vi hoạt động của cần trục tháp và vùng nguy hiểm vật rơi.

Về điều kiện sử dụng, cần trục tháp phải có giấy chứng nhận hợp quy, kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn, tài liệu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế lắp dựng bảo đảm an toàn. Thiết bị phải được lựa chọn phù hợp với đặc điểm công trường và yêu cầu thi công.

Đặc biệt, đối trọng của cần trục không được treo bên trên các công trình hiện hữu hoặc đường giao thông. Khi ở trạng thái nghỉ, vùng nguy hiểm vật rơi không được vượt ra ngoài phạm vi công trường. Cần trục cũng phải được lắp thiết bị đo vận tốc gió tại vị trí cao nhất, đồng thời có bảng hiển thị tốc độ gió trong cabin người vận hành.

Trường hợp cần trục hoạt động khiến vùng nguy hiểm vật rơi vượt khỏi mặt bằng công trường, ảnh hưởng đến công trình hiện hữu hoặc đường giao thông, nhà thầu phải lập phương án bảo đảm an toàn trình chủ đầu tư phê duyệt. Phương án phải tính đến việc di dời người trong các công trình hiện hữu, tạm thời ngăn đường giao thông trong thời gian cần trục hoạt động.

Đối với những trường hợp này, nhà thầu còn phải báo cáo bằng văn bản đến ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (nếu công trình thuộc địa bàn quản lý) và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp xã nơi xây dựng công trình để phối hợp kiểm tra, thực hiện phương án an toàn.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ trì kiểm tra việc sử dụng cần trục tháp và công tác bảo đảm an toàn tại các công trường.

Quy định cũng yêu cầu cần trục tháp phải dừng hoạt động khi vận tốc gió từ cấp 5 trở lên hoặc theo ngưỡng quy định của nhà sản xuất. Hệ thống điện dự phòng phải luôn sẵn sàng, bảo đảm có thể đưa cần trục về trạng thái nghỉ khi xảy ra mất điện.

Đối với công trường ngừng thi công quá thời gian kiểm định an toàn định kỳ hoặc 12 tháng, chủ đầu tư phải tháo dỡ cần trục tháp hoặc hạ thấp xuống bằng chiều cao tự đứng, bảo đảm toàn bộ thiết bị nằm trong hàng rào công trường. Yêu cầu này cũng áp dụng khi có dự báo tốc độ gió vượt mức cho phép theo thiết kế của nhà sản xuất.

Về công tác quản lý, Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai, kiểm tra việc sử dụng cần trục tháp và công tác bảo đảm an toàn tại các công trường; có quyền buộc dừng thi công để khắc phục thiếu sót, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức di dời tạm thời người trong các công trình thuộc vùng nguy hiểm vật rơi khi cần trục hoạt động, trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư; đồng thời kiểm tra, yêu cầu xử lý đối với những công trình sử dụng cần trục tháp nhưng đã ngừng thi công từ 12 tháng trở lên.

Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND và Quyết định số 121/2024/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.