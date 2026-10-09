TP HCM sẽ yêu cầu khu công nghiệp sinh thái sử dụng tối thiểu 10% điện tái tạo

TP HCM đang xây dựng bộ tiêu chí riêng nhằm thúc đẩy chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái, hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao tính bền vững trong sản xuất. Điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết là yêu cầu về tỷ lệ sử dụng điện năng lượng tái tạo, qua đó đưa vấn đề năng lượng từ một giải pháp khuyến khích trở thành tiêu chí cụ thể để xem xét công nhận khu công nghiệp sinh thái.

TP HCM dự kiến yêu cầu khu công nghiệp sinh thái sử dụng tối thiểu 10% điện tái tạo.

Theo dự thảo nghị quyết được HĐND TP HCM xây dựng, tối thiểu 10% tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ hằng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải được đáp ứng từ nguồn năng lượng tái tạo. Các nguồn được tính đến bao gồm điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, điện mua bán trực tiếp từ đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và những nguồn năng lượng tái tạo khác phù hợp với quy định pháp luật về điện lực.

Đây là một trong những điều kiện quan trọng bên cạnh các yêu cầu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp. Theo đó, khu công nghiệp sinh thái không chỉ được đánh giá qua quy hoạch mặt bằng, diện tích cây xanh hay hệ thống xử lý chất thải, mà còn phải chứng minh khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất.

Việc đưa ra ngưỡng 10% có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu điện của các cơ sở sản xuất công nghiệp tiếp tục đặt ra yêu cầu về nguồn cung ổn định, chi phí cạnh tranh và giảm phát thải. Với những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng tiếp cận điện xanh ngày càng trở thành một yếu tố cần tính đến trong chiến lược đầu tư, lựa chọn địa điểm sản xuất và đáp ứng các yêu cầu về môi trường từ đối tác.

Trên thực tế, điện mặt trời mái nhà có thể giúp các nhà máy tận dụng diện tích mái xưởng để bổ sung nguồn điện phục vụ sản xuất tại chỗ. Phương án này có khả năng giảm lượng điện phải mua từ hệ thống vào những thời điểm phát điện phù hợp với phụ tải ban ngày. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào diện tích mái khả dụng, kết cấu công trình, biểu đồ tiêu thụ điện, điều kiện đấu nối và phương án vận hành hệ thống.

Đối với các khu công nghiệp có nhiều doanh nghiệp thuê đất, thuê nhà xưởng, việc phát triển điện tái tạo cũng cần được tổ chức theo hướng đồng bộ, thay vì để từng doanh nghiệp tự tìm giải pháp riêng lẻ. Nhà đầu tư hạ tầng có thể đóng vai trò kết nối nhu cầu sử dụng điện, phối hợp phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các phương án mua điện xanh phù hợp.

Cùng với nguồn điện tái tạo tại chỗ, cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng mở ra hướng tiếp cận khác cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện xanh nhưng không đủ điều kiện tự phát triển nguồn điện. Việc lựa chọn hình thức mua bán điện phải tuân thủ điều kiện áp dụng, cơ chế thanh toán và các quy định hiện hành, đồng thời cần tính đến tính ổn định của nguồn cung và chi phí tổng thể.