TP.HCM sẽ xóa ùn tắc tại An Phú, Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám năm 2026

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/10, trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Tri thức - Znews, Sở Xây dựng thông tin lộ trình xử lý 15 trong tổng số 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến xóa 15 điểm trong giai đoạn 2026-2027. Danh sách bao gồm các nút giao lớn như An Phú, Mỹ Thủy, Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám và một số giao lộ trên Quốc lộ 51.

Dự kiến xóa ùn tắc tại An Phú năm 2026, Mỹ Thủy năm 2027

Trong năm 2026, thành phố dự kiến xóa nguy cơ ùn tắc tại 6 điểm: giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông; giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, phường Gò Vấp; nút giao An Phú, phường Bình Trưng; ngã tư Tây Hòa, phường Thủ Đức và phường Phước Long; giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, xã Bình Hưng; giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền.

Năm 2027, lộ trình xử lý gồm 9 điểm: khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn; giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn; nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái; giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long, phường Lái Thiêu; các giao lộ đường Phú Lợi với đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi; giao lộ Quốc lộ 51 - đường Tập đoàn 7 Phước Bình, tại ranh TP.HCM và tỉnh Đồng Nai; giao lộ Quốc lộ 51 - đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 - đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 - đường vào cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước.

Đến tháng 6/2026, thành phố quản lý hơn 12,77 triệu phương tiện, gồm hơn 1,22 triệu ôtô và hơn 11,54 triệu môtô.

Sở Xây dựng nhìn nhận sau điều chỉnh địa giới hành chính, TP.HCM phát triển thành siêu đô thị đa trung tâm với quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Đến tháng 6/2026, thành phố quản lý hơn 12,77 triệu phương tiện, gồm hơn 1,22 triệu ôtô và hơn 11,54 triệu môtô.

Quá trình đô thị hóa cùng lượng phương tiện cá nhân gia tăng tạo nhu cầu di chuyển lớn, vượt năng lực phục vụ của mạng lưới đường bộ hiện hữu.

Trong khi đó, hệ thống vành đai chưa khép kín. Vành đai 2 còn 13,75 km chưa hoàn thành; Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc liên vùng đang thi công hoặc chuẩn bị đầu tư.

Hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn (đường sắt đô thị - Metro) mới chỉ vận hành thương mại tuyến số 1 với gần 20 km, chưa tạo thành mạng lưới kết nối diện rộng, khiến tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng còn thấp (đạt khoảng 7,23%). Hệ thống xe buýt gom và phương thức kết nối đa trung tâm vẫn chưa phủ kín, khiến lưu lượng phương tiện cá nhân dồn ứ tại các cửa ngõ và hình thành 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông.

Mặt khác, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,12 triệu tỷ đồng. Vốn ngân sách mới cân đối được khoảng 616.000 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 55% tổng nhu cầu.

Hơn 360.840 tỷ đồng cho danh mục 98 dự án

Về nguồn lực, Sở Xây dựng cho biết danh mục 98 dự án giải quyết các điểm nghẽn có tổng mức đầu tư hơn 360.840 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 293.494 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng khoảng 150.991 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến cân đối trong kế hoạch trung hạn 2026-2030 khoảng 192.476 tỷ đồng, gồm khoảng 120.870 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố và khoảng 71.606 tỷ đồng huy động từ các nguồn khác, như hình thức đối tác công tư.

Sở liệt kê nhóm công trình, dự án trọng điểm, cấp bách chuẩn bị khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, nút giao Gò Công và nhánh nối Xa lộ Hà Nội, dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Danh sách còn có các tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 trên địa bàn Bình Dương cũ; giai đoạn 1 tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu; nâng cấp đường trục Bắc - Nam; cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Đối với nhóm dự án đang triển khai, thành phố tập trung đẩy nhanh các công trình chuyển tiếp như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, mở rộng Quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái và Vành đai 2 đoạn 3, từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Các dự án thành phần xây lắp, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cũng nằm trong nhóm được tập trung chỉ đạo.

Theo Sở Xây dựng, khó khăn hiện nay đến từ năng lực điều hành của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chậm nhận diện và xử lý vướng mắc, chưa lập kế hoạch chi tiết để bảo đảm tiến độ khi quản lý đồng thời nhiều dự án lớn.

Nguồn cát, đá có thời điểm gặp khó do nhiều công trình trọng điểm triển khai cùng lúc. Một số dự án chậm di dời hạ tầng kỹ thuật hoặc phải chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu để có cơ sở thẩm định, phê duyệt.

Chất lượng hồ sơ tư vấn ở một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, phải góp ý, bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian triển khai.

Ưu tiên kết nối, tránh đầu tư công trình đơn lẻ

Để xử lý các điểm nghẽn và hạn chế phát sinh ùn tắc mới, Sở Xây dựng xác định ưu tiên hoàn thiện các tuyến, đầu mối kết nối liên vùng, đặc biệt là vành đai, cửa ngõ và các trục kết nối cảng biển, cảng thủy nội địa, sân bay, khu công nghiệp, trung tâm logistics (dịch vụ hậu cần) và đô thị trong vùng.

Thành phố đồng thời ưu tiên đường sắt đô thị làm xương sống của vận tải hành khách công cộng, gắn với mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) quanh nhà ga; khai thác lợi thế đường thủy và vận tải hàng hóa đa phương thức.

Theo Sở, một cảng biển hiện đại nhưng đường kết nối ùn tắc sẽ không tạo được năng lực vận tải hàng hóa tương ứng. Vì vậy, mỗi dự án lớn cần được xem xét cùng các công trình kết nối đầu - cuối và những phương thức vận tải liên quan.

Sở đang tham mưu phát triển đô thị theo mô hình TOD quanh 11 tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài gần 500 km, và tuyến Vành đai 3.

Về tổ chức thực hiện, Sở phối hợp các sở, ngành tham mưu danh mục dự án lớn, quan trọng, cấp bách để tập trung theo dõi, chỉ đạo, tránh đầu tư manh mún, dàn trải; đồng thời vận dụng cơ chế của Luật Phát triển đô thị để rút ngắn thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Các chủ đầu tư cần tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đề xuất tách dự án bồi thường khi cần thiết, chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch và xây dựng sẵn khu tái định cư.

Công tác thi công cần được quản lý bằng bảng tiến độ chi tiết, làm căn cứ giám sát hằng tuần, hằng tháng; tổ chức thi công liên tục, xuyên lễ, Tết đối với dự án cấp bách. Sở cũng nêu giải pháp cảnh báo tiến độ bằng “thẻ vàng”, “thẻ đỏ”, kiên quyết điều chuyển vốn hoặc thay thế nhà thầu, tư vấn yếu kém, trễ hạn.

Mục tiêu là chuyển từ đầu tư từng công trình sang một hệ thống giao thông tích hợp. Hiệu quả đầu tư không chỉ được đo bằng số kilômét đường hay số tuyến đường sắt đô thị, mà còn ở khả năng đi lại thuận tiện giữa các phương thức và vận chuyển hàng hóa với thời gian, chi phí, số lần trung chuyển hợp lý.