TP.HCM sẽ triển khai tìm kiếm tại 3 vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ trong tháng 11-2026

Các đại biểu tham dự

Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách và Bảo hiểm xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo (515) Thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa và Câu lạc bộ Khối truyền thống kháng chiến.

Đã quy tập 857 hài cốt liệt sĩ

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, toàn địa bàn Thành phố có khoảng 16 địa điểm đang được thành phố khảo sát, thu thập tư liệu tìm kiếm liệt sĩ. Đến nay, Ban Chỉ đạo Thành phố triển khai đào tìm ở 5 địa điểm, phát hiện 2 nơi có hài cốt liệt sĩ bao gồm Công viên Lê Thị Riêng và xã Thường Tân.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn báo cáo tại hội nghị

Tính đến ngày 28-10, Thành phố đã tìm thấy tổng cộng 857 bộ hài cốt liệt sĩ (852 bộ ở Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng và 5 bộ ở ấp Lạc An 3, xã Thường Tân).

Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, Thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn kế hoạch. Trong số 9.875 mộ chưa có thông tin, lực lượng chức năng xác định 7.082 mộ đủ điều kiện giám định ADN, 2.776 mộ không đủ điều kiện.

Ngày 21-8, 7.113 mẫu hài cốt được chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội để giám định. Công an TP.HCM đã thu 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, dự kiến thu thêm khoảng 5.000 mẫu trong tháng 11-2026.

TP.HCM đã quy tập 857 hài cốt liệt sĩ tính đến ngày 28-10

Thành phố đã cung cấp hơn 1.800 hồ sơ cho Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện theo kết quả giám định, đưa vào Ngân hàng ADN quốc gia, từ đó thiết lập thông tin, xác định thông tin của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Trong tháng 11 tới, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, nơi đã xác định 3 vị trí nghi có mộ tập thể. Các khu vực Bàu Bàng, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được hoàn thiện hồ sơ để tìm kiếm khi có chỉ đạo.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong xác minh, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Hội nghị cũng lắng nghe đại diện các sở, ban ngành báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quy trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời đề xuất hướng giải quyết để việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong đợt 2 hiệu quả hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung điều hành hội nghị

Liên quan đến việc xác minh, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết có 3 vướng mắc trong việc kết nối thông tin liệt sĩ, hồ sơ thân nhân và mẫu ADN.

Đầu tiên là một số thông tin về liệt sĩ và thân nhân có thể bị phân tán hoặc thất lạc trong quá trình bàn giao khi sáp nhập địa chính. Hồ sơ của liệt sĩ được an táng tại Thành phố sau khi chuyển đến từ địa phương khác có trường hợp chưa đầy đủ thông tin chi tiết.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân cũng đòi hỏi rà soát đúng người, đúng quan hệ huyết thống, trong đó có việc tìm thân nhân họ ngoại theo các diện ưu tiên. Tuy nhiên, một số gia đình đã mất liên lạc hoặc không còn đủ thông tin về họ hàng, khiến việc truy tìm thân nhân theo diện ưu tiên mất thêm thời gian.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương nêu các vướng mắc trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Một số thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi, sức khỏe yếu, có người đang làm ăn xa hoặc sinh sống ở nước ngoài. Việc liên hệ, xác minh quan hệ và tổ chức thu nhận mẫu vì thế khó thực hiện nhanh chóng.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thượng tá Vũ Ngọc Vương đề xuất Thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị giám định ADN để tiếp nhận kết quả, cập nhật vào Ngân hàng ADN quốc gia và tổ chức đối khớp thông tin giữa mẫu thân nhân với mẫu hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là rà soát, chuẩn hóa và kết nối hồ sơ sau sáp nhập; bổ sung thông tin về những liệt sĩ được an táng tại Thành phố sau khi di chuyển từ địa phương khác; và tiếp tục tìm kiếm thân nhân, kể cả thân nhân họ ngoại thuộc các diện ưu tiên.

Đại diện Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu

Bên cạnh đó, hội nghị cũng lắng nghe báo cáo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phối hợp, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể, sát thực tiễn cho giai đoạn 2 của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Trường Đại học Texas.

Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Trường Đại học Texas

Phát biểu đúc kết tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, cám ơn ý kiến phát biểu đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong đợt 1 thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Thành phố.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen

Dịp này, Ban Chỉ đạo (515) Thành phố cũng tặng Bằng khen đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 29-10, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM)

Như vậy, lũy kế từ ngày 23-6-2026 đến hết ngày 29-10-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 829 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.