TP.HCM sẽ tổ chức tuần lễ kết nối nông sản vùng miền

Chương trình hướng tới thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối cung cầu. (Ảnh minh họa).

UBND thành phố giao Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông chủ động xây dựng kế hoạch và thống nhất nội dung, phương án tổ chức; bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lắp và đúng quy định.

Theo đề xuất của Sở Công Thương TP.HCM, việc tổ chức Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM gắn với Festival Tôm Cà Mau, lần thứ II năm 2026 kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối nguồn cung, đa dạng hóa hàng hóa phục vụ thị trường TP. Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để doanh nghiệp Thành phố tiếp cận các sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản, sản phẩm OCOP có chất lượng từ các địa phương.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và giao thương giữa TP.HCM với tỉnh Cà Mau và các địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh kết nối hệ thống phân phối, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Quảng bá sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, thương hiệu “Tôm Cà Mau”; phát huy vai trò của TP.HCM là thị trường tiêu thụ, trung tâm thương mại, phân phối và kết nối hàng hóa.

Đồng thời, kết hợp với Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông, hình thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại phong phú, phát huy hiệu quả không gian và nguồn lực tổ chức, thu hút doanh nghiệp, người dân và du khách tham gia.

Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM gắn với Festival Tôm Cà Mau, lần thứ II năm 2026 kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông dự kiến diễn ra từ ngày 13/11 đến 20/11/2026, tại Tuyến đường Số 1 và Số 6, Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP.HCM.