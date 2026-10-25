TP.HCM sẽ làm đường liên cảng gần 8.800 tỷ đồng, tách container khỏi dân cư

Ngày 25/10, UBND phường Cát Lái, TP.HCM thông báo công khai hồ sơ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu số 6, TP Thủ Đức (cũ) tại ô phố ký hiệu 6.8.8-OH và đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao HLD (nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM).

Đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao HLD (nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM). (Ảnh: Lương Ý)

Theo UBND phường Cát Lái, người dân có thể góp ý bằng phiếu lấy ý kiến, tham gia góp ý tại hội nghị hoặc tham gia tại các điểm niêm yết, trưng bày hồ sơ dự án. Thời gian lấy ý kiến trong 20 ngày, từ 25/10 đến hết 13/11.

Theo chủ trương đầu tư, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao HLD dài khoảng 5,9 km, rộng 60m, điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao HLD nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, hoàn thành năm 2029.

Xe container di chuyển trong đô thị chật chội. (Ảnh: Lương Ý)

Xe container, xe tải nặng và xe cá nhân chen chúc trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. (Ảnh: Lương Ý)

Cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu là khu vực cảng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, hiện nay xe cộ vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu qua các trục đường Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh, Mai Chí Thọ kết nối xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành rất khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên diện rộng.

Xe container, xe tải nặng và xe cá nhân dùng chung hạ tầng khiến nhiều tuyến thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khi được đầu tư, đường liên cảng sẽ bổ sung một hướng kết nối trực tiếp từ khu vực cảng đến cao tốc và Vành đai 3 TP.HCM. Đây cũng là dự án đầu tiên tại TP.HCM xây dựng tuyến đường chuyên dụng phục vụ vận tải hàng hóa, kết nối cụm cảng giao thông liên vùng.

Việc xây dựng hành lang vận tải, tách xe container khỏi khu dân cư đã được nhiều cảng lớn trên thế giới áp dụng như tại Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore, Rotterdam (Hà Lan). Việc làm hành lang vận tải sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao khả năng khai thác cảng Cát Lái.