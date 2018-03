TP.HCM sẽ công khai danh sách chung cư chưa đảm bảo PCCC

TP.HCM sẽ tổng rà soát toàn bộ chung cư, từ đó công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng phân loại chung cư an toàn, kém an toàn và không an toàn.