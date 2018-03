TP.HCM sẽ công khai chung cư vi phạm PCCC

Sau thảm họa cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và 50 người bị thương, câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao một công trình có nhiều sai phạm từ xây dựng đến vận hành như Carina lâu nay lại không được công khai để người dân biết?

Vụ cháy CC Carina Plaza thiêu rụi hàng trăm ô tô và xe máy, ảnh hưởng đến chất lượng công trình - Ảnh: Ngọc Dương

Câu hỏi trên càng bức thiết khi trên địa bàn TP hiện có rất nhiều chung cư (CC), nhà cao tầng không đảm bảo an toàn về PCCC, đe dọa tính mạng người sử dụng nhưng hầu như người dân không biết thông tin. Trong khi đó, những công trình tương tự ở TP.Hà Nội thì chính quyền đã công khai danh sách trên báo chí.

Kiểm tra, công bố ngay

Trả lời Thanh Niên hôm qua (28.3), ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định TP sẽ tổng rà soát, công khai danh sách, tên tuổi chủ đầu tư, dự án “có tiền án tiền sự” về chất lượng công trình, quản lý, vận hành, đặc biệt là an toàn PCCC. Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM, cho biết thêm TP đã có chỉ thị tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chủ đầu tư… trong việc đảm bảo an toàn PCCC. Chỉ thị này quy định cụ thể nhiều nội dung, trong đó có yêu cầu công khai tên tuổi chủ đầu tư, dự án không đảm bảo quy chuẩn về xây dựng, đặc biệt là an toàn PCCC. Thứ sáu tuần này (31.3), TP tổ chức hội nghị quán triệt và thực hiện các quy định, yêu cầu mới đưa ra một cách nghiêm ngặt. Cũng theo ông Hoan, thời gian tổng rà soát CC trên địa bàn sẽ mất 3 - 5 tháng, nhưng qua rà soát phát hiện công trình nào vi phạm sẽ công bố ngay.

Ủng hộ việc công khai danh sách các công trình sai phạm về PCCC, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), thẳng thắn: “Việc công khai danh sách công trình vi phạm sẽ tạo áp lực về mặt công luận, thể hiện vai trò quản lý nhà nước đứng về phía người dân, tạo điều kiện cho người dân giám sát. Việc làm này cũng tác động trực tiếp đến uy tín, thương hiệu của chủ đầu tư, buộc họ phải có trách nhiệm sửa sai. Tính mạng con người là trên hết, đừng vì lợi ích riêng của chủ đầu tư mà nương tay. Chúng ta đừng nghĩ làm chặt chẽ quy định pháp luật là gây khó cho các chủ đầu tư, khó phát triển thị trường bất động sản. Thực tế làm chặt chẽ là giúp cho thị trường phát triển bền vững, các chủ đầu tư làm ăn bài bản, ý thức triệt để trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình”.

Ông Phan Văn Định, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh, cho biết trên địa bàn Q.Bình Thạnh có 98 cụm với hơn 120 tòa CC. “Quận đã họp, thông qua kế hoạch, tổng kiểm tra tất cả các CC trên địa bàn. CC nào không đảm bảo an toàn cháy, nổ thì yêu cầu khắc phục ngay, nếu chủ đầu tư chây ì không thực hiện trách nhiệm đảm bảo an toàn PCCC sẽ bị công khai danh sách”.

Dân CC Carina lo lắng chất lượng nhà sau cháy

Liên quan đến vụ cháy CC Carina Plaza, chiều 28.3, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, đại diện cư dân nơi đây, cho biết vấn đề người dân quan tâm hàng đầu hiện nay là bao giờ được trở về nhà và tòa CC có đảm bảo an toàn hay không. “Cư dân rất băn khoăn khi mới đây chủ đầu tư có thông báo thi công gói thầu sửa chữa tầng hầm trong 20 ngày (từ 26.3 - 15.4). Liệu có đơn vị đủ uy tín đánh giá hiện trạng tầng hầm sau khi vụ cháy xảy ra, biện pháp gia cố này đã được phê duyệt chưa, thời gian thi công như vậy thì độ an toàn có bảo đảm không và ai giám sát?”, bà Mai đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng quốc tế (ICCI), người từng tới CC Carina khảo sát hiện trường sau khi cháy, cho biết có khoảng 300 m2 sàn ở khu vực hầm sẽ bị ảnh hưởng nặng tới kết cấu sau vụ cháy. Sau vụ hỏa hoạn, có hai yếu tố quan trọng cần phải kiểm định kỹ là chất lượng cốt thép và bê tông của tòa nhà. Do đó cần phải đo mức độ chuyển vị của các cấu kiện quan trọng của tòa nhà như độ nghiêng của cột, dầm, sàn... để đưa ra giải pháp sửa chữa.

Đáng lưu ý, theo bà Mai, một số cư dân do ám ảnh về vụ cháy muốn trả lại nhà. “Vấn đề này cũng được cư dân đưa ra bàn thảo, tư vấn luật sư và xét thấy về mặt pháp lý không phù hợp. Bởi CC đã đưa vào hoạt động gần 10 năm và những cư dân được cấp chủ quyền sở hữu căn nhà”, bà Mai nói.

Công an triệu tập một cán bộ PCCC và đại diện chủ đầu tư CC Carina

Liên quan vụ cháy CC Carina Plaza, chiều 28.3, đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết qua trích xuất hình ảnh camera thu giữ tại hiện trường xác định lúc 1 giờ 15 ngày 23.3, một xe máy tay ga phát sinh tia lửa, hơn 1 phút sau thì xuất hiện khói, lửa nhỏ; 4 phút sau lửa bốc lên ở phần đầu xe và gần 8 phút sau đám cháy bốc lên cao lan đến ống thông gió tầng hầm và cháy lan sang các xe khác trong hầm. Kể từ khi xảy ra sự cố dẫn đến xuất hiện khói, phát sinh lửa, cháy lớn nhưng hệ thống báo cháy cũng như hệ thống chữa cháy tự động của CC không hoạt động; lực lượng bảo vệ trực đêm không ai phát hiện để chữa cháy kịp thời.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT nhận định công tác PCCC tại CC bị buông lỏng thời gian dài. Trong năm 2016, 2017, Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM, Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 nhiều lần kiểm tra phát hiện nhiều lỗi vi phạm về quy định PCCC (hệ thống báo cháy tự động hư hỏng; hệ thống thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời, động cơ máy bơm chữa cháy không hoạt động; đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động..) và lập biên bản vi phạm, yêu cầu sửa chữa nhưng ban quản lý CC không quan tâm khắc phục. Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xác định lỗi cụ thể của cá nhân để xử lý trước pháp luật.

Trong diễn biến khác, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 tạm ngưng, không giao công việc cho thượng úy Đ.V.V (cán bộ phụ trách địa bàn PCCC khu vực CC Carina). Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành triệu tập thượng úy V. và ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh - chủ đầu tư CC Carina Plaza, lên làm việc.

Thanh Niên