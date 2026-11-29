Phát triển "đô thị bọt biển", dành không gian cho nước là một trong những giải pháp chiến lược được xác định trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Việc lựa chọn mô hình này đặt ra nhiều vấn đề về sự kế thừa các công trình chống ngập đã đầu tư, tính an toàn của hệ thống hạ tầng trong dài hạn, phương thức tổ chức không gian đô thị và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Báo Xây dựng trao đổi với TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam, để làm rõ thêm vấn đề này.

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam.

Thưa ông, việc lựa chọn mô hình đô thị bọt biển có đồng nghĩa với thay đổi phương thức chống ngập hiện nay?

Đô thị bọt biển là mô hình tổ chức không gian đô thị có khả năng hấp thụ, lưu giữ, điều tiết và tái sử dụng nước mưa, thông qua việc kết hợp hạ tầng kỹ thuật với các giải pháp dựa vào tự nhiên.

Về nguyên lý, thay vì để toàn bộ lượng nước mưa tập trung vào hệ thống thoát nước trong cùng một thời điểm, đô thị bọt biển có khả năng giữ lại một phần nước tại chỗ, làm chậm dòng chảy và giảm áp lực lên hệ thống cống.

Các công trình kiểm soát triều chủ yếu giải quyết vấn đề nước từ sông, biển xâm nhập vào đô thị. Trong khi đó, đô thị bọt biển chú trọng khả năng quản lý lượng nước phát sinh ngay trong đô thị, đặc biệt là nước mưa. Hai hệ thống này không loại trừ nhau.

Vấn đề của TP.HCM là phải giải quyết đồng thời ngập do mưa, triều cường, nước biển dâng và sụt lún đất. Nếu chỉ dựa vào các công trình ngăn nước, trong khi khả năng trữ nước bên trong đô thị ngày càng suy giảm, áp lực lên hệ thống thoát nước và trạm bơm sẽ ngày càng lớn.

Chúng ta không từ bỏ các công trình chống ngập đã đầu tư, mà cần thay đổi phương thức tổ chức hệ thống chống ngập, chuyển từ tư duy chống lại nước sang chủ động sống cùng nước và quản lý thông minh.

Chuyển đổi từ tư duy chống ngập bằng công trình cứng sang kết hợp công trình kỹ thuật với các giải pháp dựa vào tự nhiên (Nguồn: TS Nguyễn Quang).

Với đặc điểm địa chất, thủy văn và tốc độ sụt lún của TP.HCM, đâu là căn cứ để khẳng định đô thị bọt biển là lựa chọn phù hợp? Làm thế nào để kiểm soát rủi ro và trách nhiệm đối với quyết định quy hoạch hôm nay khi các hệ quả có thể chỉ bộc lộ sau vài chục năm, theo ông?

Theo số liệu nghiên cứu được OECD dẫn lại, khoảng 40-45% diện tích TP.HCM trong phạm vi nghiên cứu nằm dưới cao độ 1m so với mực nước biển. Tốc độ sụt lún trung bình được ước tính khoảng 2-5cm/năm, tại một số khu vực có thể cao hơn.

Đây là những thách thức rất lớn đối với một đô thị có tốc độ phát triển xây dựng cao.

Quá trình bê tông hóa, san lấp vùng trũng và thu hẹp sông rạch đã làm suy giảm khả năng điều tiết nước tự nhiên. Nếu tiếp tục phát triển đô thị theo phương thức này, thành phố sẽ phải đầu tư ngày càng nhiều công trình kỹ thuật để bù đắp những chức năng tự nhiên đã mất.

Lựa chọn đô thị bọt biển trước hết là lựa chọn bảo vệ và phục hồi khả năng điều tiết nước của hệ sinh thái đô thị.

Tuy nhiên, không thể áp dụng một giải pháp giống nhau cho mọi khu vực. Khả năng thấm, trữ và thoát nước phụ thuộc vào điều kiện địa chất, thủy văn, địa hình và đặc điểm xây dựng.

Nguyên tắc bắt buộc là tính toán cân bằng nước trên toàn lưu vực, không san lấp ở khu vực này rồi đẩy ngập sang khu vực khác.

Hạ tầng xanh - xanh dương phải được xem là hạ tầng thiết yếu, được đầu tư ngang hàng với giao thông, cấp nước và năng lượng.

Quy hoạch đặt mục tiêu giữ, thấm và tuần hoàn tại chỗ 40% lượng nước mưa; giai đoạn 2031-2050 thực hiện đối với 100% khu phát triển mới và 60% đô thị hiện hữu sau chỉnh trang. Để đạt những chỉ tiêu này, TP.HCM sẽ phải thay đổi cấu trúc không gian và đầu tư hệ thống hạ tầng như thế nào, nhất là tại những khu vực đã xây dựng dày đặc, thưa ông?

Theo tôi, cần tổ chức đồng bộ bốn lớp hạ tầng.

Thứ nhất, tăng khả năng thấm nước tại chỗ thông qua mái xanh, vườn mưa, vỉa hè và các bề mặt có khả năng thấm nước.

Thứ hai, phát triển hệ thống không gian xanh có chức năng trữ và điều tiết nước. Công viên không chỉ phục vụ vui chơi, giải trí mà còn có thể được thiết kế để tiếp nhận và lưu giữ nước khi xảy ra mưa lớn.

Thứ ba, bảo vệ và phục hồi hệ thống nước tự nhiên, bao gồm sông, kênh rạch, hồ điều tiết, vùng đất ngập nước và hành lang thoát lũ.

Thứ tư, đầu tư hệ thống cống, trạm bơm, kết hợp cảm biến và công nghệ giám sát, cảnh báo ngập theo thời gian thực.

Đối với các khu đô thị mới, những yêu cầu này cần được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế và chuẩn bị đầu tư.

Đối với đô thị hiện hữu, cần tận dụng quá trình chỉnh trang, cải tạo đường phố, công viên và các công trình công cộng để bổ sung khả năng trữ, thấm và điều tiết nước.

Có thể tham khảo kinh nghiệm chống ngập đa lớp của Fukuoka (Nhật Bản), kết hợp các công trình trữ nước ngầm với những giải pháp bảo vệ công trình trước nguy cơ nước tràn vào.

Tuy nhiên, không nên sao chép hình thức công trình mà cần vận dụng nguyên tắc tổ chức hệ thống phù hợp với điều kiện thực tế của TP.HCM.

Điều quan trọng nhất là bảo vệ những không gian trữ nước tự nhiên còn lại, thay vì tiếp tục san lấp rồi phải bỏ ra nguồn lực rất lớn để xây dựng các công trình thay thế.

Bốn lớp hạ tầng của đô thị bọt biển và kinh nghiệm chống ngập đa lớp tại Nhật Bản (Nguồn: TS. Nguyễn Quang).

Vận dụng nguyên tắc từ kinh nghiệm vận hành quốc tế, không sao chép mô hình khi áp dụng (Nguồn: TS. Nguyễn Quang).

Chuyển đổi sang đô thị bọt biển đồng nghĩa với việc phải dành thêm quỹ đất cho không gian trữ nước, đầu tư mới và cải tạo một phần hệ thống hạ tầng hiện hữu. Thành phố sẽ lấy đâu nguồn lực để thực hiện, theo ông?

Cần phân định rõ trách nhiệm đầu tư theo quy mô và phạm vi phục vụ của từng hệ thống hạ tầng.

Nhà nước có vai trò đầu tư, điều phối các công trình có tính chất liên vùng, liên lưu vực, bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thoát nước và điều tiết nước.

Đối với doanh nghiệp, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cần được tính toán ngay từ khâu chuẩn bị dự án. Chi phí đầu tư hệ thống trữ nước, thoát nước, không gian xanh và bảo vệ công trình phải được xem là một cấu phần của chi phí phát triển đô thị.

Tuy nhiên, cần đánh giá hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời công trình, thay vì chỉ nhìn vào chi phí xây dựng ban đầu.

Một khu đô thị có khả năng thích ứng tốt sẽ hạn chế thiệt hại đối với công trình và tài sản của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan và giá trị lâu dài của bất động sản.

Về tài chính đô thị, thành phố có thể nghiên cứu cơ chế khai thác giá trị gia tăng từ đất đai do đầu tư hạ tầng tạo ra, thu hồi một phần giá trị tăng thêm để tái đầu tư cho lợi ích công cộng.

Bên cạnh vốn đầu tư xây dựng, cần tính đến nguồn lực vận hành, bảo trì. Doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phải tham gia vào quá trình duy trì hiệu quả của hệ thống.

Việc chia sẻ chi phí dịch vụ cần được thực hiện trên cơ sở minh bạch, tham vấn cộng đồng và phân định rõ trách nhiệm của các bên.

Thưa ông, hiệu quả của mô hình đô thị bọt biển cần được đánh giá bằng những kết quả nào? Người dân có thể kỳ vọng gì từ phương thức chống ngập mới trong từng giai đoạn thực hiện quy hoạch?

Mục tiêu của phát triển đô thị thích ứng không nhất thiết là loại bỏ hoàn toàn mọi hiện tượng ngập nước, mà là giảm thiểu rủi ro, hạn chế thiệt hại và nâng cao khả năng chống chịu.

Người dân cần được bảo vệ về tính mạng, tài sản và hạn chế sự gián đoạn trong sinh hoạt, đi lại, học tập và làm việc khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bên cạnh chức năng điều tiết nước, hệ thống hạ tầng xanh - xanh dương còn mang lại những lợi ích về cải thiện vi khí hậu, giảm nhiệt độ đô thị, nâng cao chất lượng cảnh quan và mở rộng không gian công cộng.

Đó là những giá trị mà người dân có thể thụ hưởng trong quá trình phát triển đô thị, chứ không phải đợi đến cuối kỳ quy hoạch.

Chất lượng phát triển đô thị phải được đo bằng chất lượng sống, cơ hội tiếp cận và khả năng thích ứng của người dân, chứ không chỉ bằng quy mô xây dựng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Xin cảm ơn ông!

Những chỉ tiêu phát triển đô thị bọt biển của TP.HCM Giữ, thấm và tuần hoàn tại chỗ 40% lượng nước mưa. Giai đoạn 2031-2050, phấn đấu thực hiện đối với 100% khu phát triển mới và 60% đô thị hiện hữu sau chỉnh trang. Bảo tồn, cấm san lấp các hồ điều tiết hiện hữu. Giữ và phục hồi vùng trũng tự nhiên phía Nam, Tây Nam. Hình thành mạng lưới hạ tầng xanh - xanh dương liên hoàn từ thượng nguồn đến biển. Đô thị bọt biển (Sponge City) là mô hình phát triển đô thị mô phỏng khả năng hấp thụ, lưu giữ và giải phóng nước của miếng bọt biển. Thay vì nhanh chóng đưa nước mưa ra khỏi đô thị bằng hệ thống cống thoát nước, mô hình này tận dụng công viên, hồ điều tiết, sông rạch, mái xanh và bề mặt thấm nước để hấp thụ, lưu trữ, điều tiết và tái sử dụng nước. Sự kết hợp giữa hạ tầng sinh thái và hạ tầng kỹ thuật giúp giảm nguy cơ ngập úng, cải thiện môi trường sống và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. (Nguồn: Tham luận của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM).