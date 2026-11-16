TP.HCM sẽ chi hơn 11.400 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh?

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM, UBND Thành phố đề xuất sử dụng ngân sách để hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập.

Điểm đáng chú ý là chính sách được xây dựng theo lộ trình, với ba mức hỗ trợ gồm cơ bản, nâng cao và đầy đủ, tùy thuộc khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Suất ăn bán trú của 1 trường trên địa bàn TP.HCM (ảnh Trần Vương)

Ba phương án hỗ trợ, mức cao nhất bao phủ toàn bộ học sinh bán trú

Theo phương án cơ bản, ngân sách Thành phố hỗ trợ tiền ăn bán trú cho nhóm đối tượng ưu tiên, gồm người học có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và người học tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo. Nhóm này dự kiến chiếm khoảng 5% tổng số người học ăn bán trú.

Mức hỗ trợ được tính theo định mức 35.000 đồng/suất ăn, trong 180 ngày của năm học. Như vậy, mỗi học sinh thuộc diện được hỗ trợ có thể nhận tổng mức hỗ trợ tối đa 6,3 triệu đồng/năm học.

Ở phương án nâng cao, Thành phố dự kiến hỗ trợ 50% giá trị suất ăn cho toàn bộ người học ăn bán trú. Trong khi đó, phương án đầy đủ hướng đến hỗ trợ toàn phần tiền ăn trưa cho tất cả học sinh bán trú tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi áp dụng.

Theo dự toán của UBND Thành phố, riêng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú ở ba phương án lần lượt là khoảng 570,2 tỷ đồng, 5.702,3 tỷ đồng và 11.404,6 tỷ đồng mỗi năm.

Nếu tính cả kinh phí hỗ trợ các hoạt động giáo dục toàn diện và an toàn, y tế, tư vấn tâm lý học đường, tổng ngân sách dự kiến tương ứng khoảng 4.533 tỷ đồng ở phương án cơ bản, 17.426 tỷ đồng ở phương án nâng cao và 30.890 tỷ đồng ở phương án đầy đủ.

Năm học 2026-2027, TP.HCM ước tính có khoảng 2,535 triệu người học tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc diện áp dụng chính sách. Trong đó, khoảng 1,81 triệu người học ăn bán trú. Đây là quy mô lớn, đặt ra yêu cầu tính toán nguồn lực và lộ trình thực hiện phù hợp.

Học sinh ăn bán trú tại 1 trường trên địa bàn TP.HCM (ảnh Trần Vương)

Dự kiến triển khai theo khả năng cân đối ngân sách

Tại tờ trình, UBND TP.HCM đề xuất năm đầu thực hiện theo mức cơ bản, với định mức hỗ trợ các hoạt động giáo dục toàn diện là 150.000 đồng/người học/tháng đối với mầm non, tiểu học và 200.000 đồng/người học/tháng đối với THCS, THPT, giáo dục thường xuyên; thời gian tính hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học.

Đối với bữa ăn bán trú, năm đầu sẽ ưu tiên các nhóm đối tượng nêu trên, sau đó mở rộng theo lộ trình khi Sở Tài chính xác nhận khả năng cân đối ngân sách và Sở Giáo dục và Đào tạo xác nhận số lượng người học ăn bán trú từ cơ sở dữ liệu ngành.

Từ năm học 2028-2029, Thành phố dự kiến nâng dần lên phương án nâng cao và đầy đủ, căn cứ khả năng ngân sách, kết quả giải ngân và việc rà soát các chương trình đang thu tiền tại trường.

Dự thảo cũng quy định cơ sở giáo dục không thu tiền ăn trưa bán trú của người học trong phạm vi định mức hỗ trợ. Các trường phải công khai giá suất ăn, thực đơn và kinh phí được hỗ trợ; không tổ chức suất ăn có giá cao hơn định mức để thu thêm tiền của học sinh.

Đáng chú ý, chính sách không chỉ đặt ra mục tiêu giảm chi phí cho gia đình mà còn hướng đến việc bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng giữa các địa bàn và nhóm người học.

Hiện dự thảo Nghị quyết đang trong quá trình hoàn thiện để trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026. nếu được thông qua phụ huynh có thể giảm bớt khoản chi phí ăn uống hằng ngày tại trường, đồng thời học sinh được bảo đảm bữa ăn bán trú theo chính sách hỗ trợ của thành phố./.