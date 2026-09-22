TP.HCM sắp xây cầu Rạch Dơi, vốn hơn 3.197 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, ngày 22/9, các đại biểu đã thông qua chủ trương dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, công trình kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, cầu Rạch Dơi kết nối tuyến đường Lê Văn Lương thuộc xã Hiệp Phước, TP.HCM với đường tỉnh 826C thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Cầu Rạch Dơi hiện hữu kết nối khu vực TP.HCM với Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h, công trình giao thông cấp I. Tổng diện tích đất dự kiến chiếm dụng khoảng 14,6ha, trong đó diện tích bồi thường khoảng 9,4ha, diện tích sông ngòi và đường cũ khoảng 5,2ha.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Lê Văn Lương (hương lộ 34 cũ), xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc. Điểm cuối nằm trên đường tỉnh 826C, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.197 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Trong năm 2026, thành phố dự kiến hoàn tất thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, khảo sát và lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Sang năm 2027, dự án dự kiến hoàn tất thiết kế, dự toán; thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan.

Công trình dự kiến được khởi công, triển khai thi công từ quý IV/2027. Đến năm 2029, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán dự án.

Cầu Rạch Dơi mới dự kiến có tổng chiều dài tuyến khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/h.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư cầu Rạch Dơi là cần thiết trong bối cảnh lưu lượng phương tiện qua cầu hiện hữu ngày càng tăng, gây áp lực lên năng lực khai thác và khả năng lưu thông của tuyến.

Dự án được xác định nhằm thay thế cầu yếu kết nối TP.HCM với khu vực Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh; đồng thời cải thiện kết nối đường bộ giữa xã Hiệp Phước của TP.HCM với xã Cần Giuộc của tỉnh Tây Ninh.

Công trình cũng hướng đến nâng cấp tuyến giao thông đường thủy phục vụ kết nối từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp.

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung mạng lưới đường bộ kết nối TP.HCM và Tây Ninh, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, nâng cao khả năng khai thác tuyến Lê Văn Lương và khu vực hai bên tuyến.

Đồng thời, cầu Rạch Dơi được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM, tăng cường liên kết giữa xã Hiệp Phước với khu vực Cần Giuộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Do công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc xác định cơ quan chủ quản được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, các địa phương liên quan thống nhất phương án giao một UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Trong quá trình chuẩn bị, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản thống nhất giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi.

Ngày 12/5/2026, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 2 ban hành Nghị quyết 30/NQ-HĐND thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án, bao gồm hạng mục xây dựng cầu bắc qua sông Rạch Dơi và đường dẫn vào cầu phía tỉnh Tây Ninh.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét, thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án.

Hiện Sở Tài chính TP.HCM đang tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Đây là cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.