TP.HCM sắp tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách về “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, giáo dục về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Dự kiến Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà Bia Liệt sĩ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/10/2026.

Lễ viếng, Lễ truy điệu vào lúc 8 giờ ngày 14/10/2026.

TP.HCM sắp tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ an táng dự kiến lúc 10 giờ ngày 14/10/2026.

Dự kiến Lễ dâng hoa và Lễ viếng diễn ra tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, khu phố 7, phường Long Bình, TP.HCM.

Thành phần tham gia dự kiến khoảng 200 người, bao gồm đại biểu khách mời Trung ương, Bộ, ngành; đại biểu Quân khu 7; đại biểu TP.HCM…

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang diễn ra.

UBND Thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp tham gia cùng với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường nơi diễn ra lễ của TP.HCM để tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện các nội dung, chương trình, nghi thức và các mặt công tác bảo đảm khác theo quy định.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.