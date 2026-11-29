Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), từ nay đến hết năm 2026, thành phố dự kiến hoàn thành, thông xe hoặc đưa vào khai thác một số hạng mục thuộc 6 dự án giao thông trọng điểm.

Trong đó nổi bật là dự án thành phần 1 thuộc đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM. Ban Giao thông dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác 14,7km đường cao tốc qua khu vực TP Thủ Đức cũ trong năm 2026.

Đường Vành đai 3 đoạn qua khu vực TP Thủ Đức cũ dài 14,7km sắp thông xe.

Đoạn tuyến này kết nối từ nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn. Đến nay, các hạng mục trên tuyến cơ bản đã hoàn tất, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục nhỏ còn lại. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Đông TP.HCM với các tuyến giao thông liên vùng, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76km, được quy hoạch 8 làn xe tiêu chuẩn cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h, trước mắt đầu tư phân kỳ 4 làn xe. Tính đến giữa tháng 11, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 20.600 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng.

Các địa phương đặt mục tiêu hoàn thành 68,9km trong tổng số 70,4km tuyến chính cao tốc trong năm 2026. Khoảng 1,5km qua khu vực xử lý nền đất yếu và một số hạng mục tại nút giao Tân Vạn dự kiến chuyển sang quý I/2027.

Nút giao An Phú đang từng bước hoàn thiện với hệ thống hầm chui, cầu vượt và các nhánh đường kết nối.

Cùng với Vành đai 3, tại khu vực phía Đông TP.HCM, Ban Giao thông dự kiến hoàn thành hai nhánh cầu vượt N1.1 và N1.3 thuộc gói thầu XL12 (phục vụ dòng xe từ đường Mai Chí Thọ lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Hai nhánh cầu được khởi công từ tháng 1/2024, là những hạng mục quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống cầu vượt tại nút giao có quy mô lớn và kết cấu giao thông phức tạp này.

Khi các nhánh cầu vượt được hoàn thành và đưa vào sử dụng, các hướng lưu thông tại nút giao An Phú sẽ từng bước được tổ chức đồng bộ hơn, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm, cảng Cát Lái và cao tốc, đồng thời giảm xung đột giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Tuy nhiên, tiến độ chung của dự án vẫn được điều chỉnh đến hết quý III/2027 do một số hạng mục còn vướng mặt bằng, trong đó có nhánh cầu N1.2 trên đường Lương Định Của.

Gói thầu xây lắp cầu Kỳ Hà thuộc dự án nút giao Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.

Tại khu vực phía Nam, gói thầu xây lắp cầu Kỳ Hà thuộc dự án nút giao thông Mỹ Thủy cũng nằm trong danh sách các công trình dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.

Nút giao Mỹ Thủy giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khu vực cảng Cát Lái với các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Võ Chí Công và đường Vành đai 2. Đây là khu vực có lưu lượng xe tải, container lớn, thường xuyên chịu áp lực giao thông do hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào cảng.

Việc hoàn thành cầu Kỳ Hà sẽ góp phần hoàn thiện thêm một hạng mục của dự án, tăng khả năng tổ chức giao thông tại khu vực, từng bước giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc, dự án xây dựng nút giao Ngã tư Đình (Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá) dự kiến thông xe nhánh từ TP Thủ Đức cũ đi hướng An Sương.

Nhánh đường này khi đưa vào khai thác sẽ bổ sung hướng lưu thông tại khu vực giao cắt giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá, góp phần cải thiện khả năng kết nối từ phía Đông thành phố đến khu vực An Sương, giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.

Công trình nút giao Ngã tư Đình góp phần cải thiện khả năng kết nối tại khu vực giao cắt quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá.

Bên cạnh các công trình nút giao, TP.HCM cũng dự kiến hoàn thành dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 8, đoạn từ cầu Kênh N31A đến ngã tư Tân Quy.

Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối các khu vực thuộc Củ Chi, Củ Chi với Bình Dương trước đây và các trục giao thông liên vùng. Việc nâng cấp tuyến đường được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, công nghiệp tại khu vực.

Một dự án khác ở cửa ngõ phía Nam là xây dựng, mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Quốc lộ 50 là tuyến giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với các địa phương phía Tây Nam, đặc biệt là tỉnh Tây Ninh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc mở rộng tuyến đường góp phần tăng năng lực lưu thông, cải thiện điều kiện vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực cho tuyến đường hiện hữu, nhất là tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Theo Ban Giao thông, đây là những công trình, hạng mục dự kiến hoàn thành, thông xe hoặc khánh thành từ nay đến cuối năm 2026. Các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng.

Việc đưa các công trình vào khai thác cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển đô thị, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm thời gian đi lại và góp phần giải quyết những điểm nghẽn giao thông kéo dài tại TP.HCM.