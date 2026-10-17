TP.HCM sắp ra mắt bản đồ số cảnh báo điểm ngập

Ngày 18/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn TP.HCM sẽ ra mắt công trình “Bản đồ số ứng phó triều cường TP.HCM” trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Hỗ trợ người dân chủ động ứng phó ngập

Đây là thông tin từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM cho biết ngày 17/10. Theo Ban Tổ chức, công trình nhằm cung cấp thông tin cảnh báo các điểm ngập, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với tình trạng ngập nước.

Đáng chú ý, công trình phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại 168 xã, phường trên địa bàn TP.HCM trong việc cập nhật tình hình ngập nước.

Việc ra mắt bản đồ số là một trong những hoạt động chuyển đổi số vì cộng đồng thuộc chuỗi chương trình chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

TP.HCM sắp ra mắt bản đồ số cảnh báo các điểm ngập. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm diễn ra lúc 18h ngày 18/10 tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bên cạnh hoạt động ra mắt bản đồ số, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ tuyên dương các gương “Thủ lĩnh Thanh niên Thành phố tiêu biểu” giai đoạn 2021-2026.

Ban tổ chức sẽ trao tặng 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM, với tổng trị giá 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ An sinh xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Trong đó, 70 phần quà sẽ được trao trực tiếp cho các thanh niên tại lễ kỷ niệm diễn ra tối 18/10 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tiến Linh, H'Hen Niê giao lưu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chuỗi hoạt động kỷ niệm diễn ra trong hai ngày 17-18/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với các chương trình giao lưu cùng những tuyển thủ, vận động viên, hoa hậu và á hậu tiêu biểu.

Cụ thể, lúc 15h30 ngày 17/10, chương trình “Thanh âm Thế hệ Vươn mình” tổ chức giao lưu, trò chuyện cùng các tuyển thủ, vận động viên Châu Tuyết Vân, Nguyễn Tiến Linh, Quốc Cường và Đinh Quang Kiệt.

Tiếp đó, lúc 15h ngày 18/10, chương trình “Thanh âm Sống đẹp” có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, Á hậu Đỗ Cẩm Ly và Hoa hậu H'Hen Niê.

Tại chương trình, các khách mời sẽ chia sẻ về hành trình định vị vẻ đẹp tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội gắn liền với các hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông, tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 17/10, với các hoạt động trao vật dụng an toàn giao thông và 6 gian hàng trải nghiệm, trò chơi.

Tối 18/10, chương trình nhạc hội Thanh niên TP.HCM lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” sẽ diễn ra lúc 20h tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động hướng đến việc phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.