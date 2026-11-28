TP.HCM đang tăng tốc triển khai các tuyến metro kết nối vùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa công bố tài liệu tham vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc). Dự án do công ty TNHH Viet Him Lam làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo thuyết minh giữa kỳ, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 100.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Trong tổng vốn đầu tư, chi phí xây dựng khoảng 28.700 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 25.600 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng khoảng 10.000 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 13.000 tỷ đồng. Phần còn lại là các khoản lãi vay, quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng…

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 34 km, gồm 32,8 km tuyến chính và 1,2 km đường dẫn vào Depot Phước Hiệp. Dự án dự kiến có 26 nhà ga trên cao, đi qua 10 phường, xã gồm Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Tân An Hội và Thái Mỹ.

Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương tại khu vực cầu Tham Lương thuộc phường Tây Thạnh và phường Tân Sơn; điểm cuối nằm tại ranh giới TP.HCM và tỉnh Tây Ninh, thuộc xã Thái Mỹ.

Theo báo cáo, tuyến sử dụng đoàn tàu điện động lực phân tán (EMU), định hướng vận hành tự động hoàn toàn cấp GoA4. Giai đoạn đầu khai thác tàu 3 toa, sau đó nâng lên 6 toa theo nhu cầu. Tốc độ vận hành tối đa trên chính tuyến là 110 km/h, tốc độ thiết kế phương tiện 120 km/h, khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm.

Theo tài liệu ĐTM, dự án dự kiến triển khai trong 60 tháng, giai đoạn 2026-2030. Trong đó, năm 2026 tập trung hoàn tất thủ tục, giải phóng mặt bằng và khởi công các gói thầu đầu tiên. Giai đoạn 2027-2029 thi công cầu cạn, 26 nhà ga và Depot Phước Hiệp…

Đến năm 2030, dự án hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, vận hành thử và khai thác thương mại.

Theo báo cáo ĐTM, dự án hướng tới hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM, tăng năng lực vận tải hành khách công cộng khu vực Tây Bắc, kết nối Tham Lương, An Hạ với Khu đô thị Tây Bắc và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Công trình cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD quanh các nhà ga, giảm ùn tắc và hạn chế phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Về chủ đầu tư, theo tài liệu trong báo cáo, Công ty TNHH Viet Him Lam được thành lập vào tháng 6 năm nay, có trụ sở tại phường Gia Định, TP.HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 12.000 tỷ đồng, với hai thành viên góp vốn gồm Công ty TNHH Đầu tư Việt Thiên Hà và CTCP Him Lam, mỗi bên sở hữu 50% vốn điều lệ.