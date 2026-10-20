TP.HCM sắp đấu giá 'đất vàng' Thủ Thiêm, có lô khởi điểm hơn 1 tỷ/m2

Toàn cảnh loạt khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự kiến được đưa ra đấu giá. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM vừa ban hành các quyết định đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, để phát triển nhà ở, dịch vụ và giáo dục. Danh mục đấu giá lần này bao gồm nhiều khu đất với diện tích lớn, vị trí đắc địa.

Đầu tiên là khu đất khoảng 1,01 ha tại lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12), được quy hoạch làm dự án hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số khoảng 3.420 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.967 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2) và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 1.769 tỷ đồng.

Tiếp theo là khu đất 0,5 ha tại lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), quy hoạch tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.745 tỷ đồng (tương đương 348 triệu đồng/m2) và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 305 tỷ đồng.

Khu đất thứ 3 rộng khoảng 0,86 ha tại lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8), được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở, cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 2.632 tỷ đồng (tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2) và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 306 tỷ đồng.

Cả 3 khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định.

Ngoài ra, TP.HCM cũng ban hành quyết định đấu giá 3 lô đất 1.K4.1.MN, 1.K4.1.CS và 1.K4.1.P, với tổng diện tích khoảng 2,1 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các khu đất này được quy hoạch xây dựng trường học liên cấp, thuộc nhóm đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Giá khởi điểm để đấu giá sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất, với số tiền thu về khoảng 96.800 tỷ đồng.

Trong đó, 8 khu đất có diện tích gần 14 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá trị thương mại cao. 42 khu đất còn lại do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, nằm tại nhiều phường, xã, với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2.