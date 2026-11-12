UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Theo kế hoạch, hội nghị công bố dự kiến diễn ra ngày 16/11/2026, nhằm đưa những nội dung chủ yếu của quy hoạch đến trực tiếp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Quy hoạch tổng thể được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 123/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026. Một ngày sau, UBND Thành phố phê duyệt bằng Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026. Việc công bố được thực hiện theo Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về công bố, cung cấp thông tin quy hoạch, cùng các luật về quy hoạch và phát triển đô thị.

Theo kế hoạch, hội nghị kết hợp với nhiều hình thức khác như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, báo chí và phát hành ấn phẩm. Mục tiêu là cung cấp thông tin trực tiếp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đồng thời nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong thực hiện, giám sát quy hoạch.

Hội nghị được yêu cầu tổ chức trang trọng nhưng tiết kiệm, nội dung thiết thực. Kinh phí được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa theo phương án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Tại hội nghị, Thành phố sẽ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch và giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược cùng nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Hội nghị dự kiến bắt đầu từ 7h30 và kết thúc khoảng 11h20, tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall (số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh). Đại biểu sẽ tham quan khu trưng bày bản đồ, bản vẽ, sau đó dự phần khai mạc do lãnh đạo UBND Thành phố chủ trì.

TP.HCM sắp công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Điểm đáng chú ý là phần giới thiệu tổng quan quy hoạch được thực hiện qua bộ phim dài khoảng 30 phút, thay cho bài báo cáo tóm tắt riêng. Tiếp đó là phần giới thiệu bản đồ, bản vẽ, sơ đồ tổ chức không gian, phát biểu của các nhà tài trợ, ý kiến của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Thành phần dự hội nghị gồm đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; lãnh đạo 5 bộ (Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng); lãnh đạo các sở, ban, ngành; nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp lớn; cơ quan báo chí; và đại diện 168 UBND phường, xã, đặc khu. Văn phòng UBND Thành phố là đầu mối duy nhất phát hành giấy mời, chậm nhất 5 ngày trước hội nghị.

Một yêu cầu xuyên suốt của kế hoạch là thông tin phải nhất quán. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến toàn bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức, có thông tin về nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật. Đường dẫn và mã QR chính thức sẽ được công bố sau khi kiểm tra hồ sơ.

Các đơn vị khác, gồm Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, UBND các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành, chỉ đăng tin giới thiệu và dẫn liên kết về nguồn này, không tự tạo bộ dữ liệu độc lập hay phát hành các bộ bản đồ, số liệu không đồng nhất. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) sẽ dùng nội dung đã thống nhất để giới thiệu quy hoạch tại các hoạt động xúc tiến đầu tư, làm việc với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, với vai trò cơ quan lập quy hoạch, chủ trì chuẩn bị và tổ chức hội nghị cùng liên danh tư vấn. Sở Tài chính là đầu mối tham mưu, điều phối, tổng hợp. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm chuyên môn về hồ sơ, bản đồ và dữ liệu. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp hướng dẫn công tác báo chí, truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM đưa tin trước, trong và sau hội nghị, còn Điện lực TP.HCM bảo đảm cấp điện liên tục tại địa điểm tổ chức.

Về tiến độ, chậm nhất ngày 10/11, chương trình, kịch bản và danh mục hồ sơ, bản đồ được phép công bố phải được chốt. Ngày 11/11, các đơn vị thống nhất nội dung tin công bố, đường dẫn và mã QR, đồng thời phát hành giấy mời. Trước hội nghị ít nhất một ngày sẽ tổng duyệt chương trình.

Đáng chú ý, việc công bố công khai nội dung quy hoạch trên các kênh theo quy định phải hoàn thành chậm nhất trong 15 ngày, kể cả khi lịch hội nghị thay đổi. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng phải xong chậm nhất 30 ngày sau khi hồ sơ quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bạn trẻ khởi nghiệp, việc công khai quy hoạch tổng thể đồng nghĩa với việc có thêm cơ sở để xác định khu vực, ngành nghề và định hướng phát triển của Thành phố trong những thập niên tới. Khi hồ sơ và dữ liệu chính thức được đăng tải, doanh nghiệp có thể chủ động tra cứu, đối chiếu kế hoạch đầu tư, kinh doanh với các định hướng đã được phê duyệt.