Ảnh minh họa. (Ảnh: hdnd.hochiminhcity.gov.vn)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7666/QĐ-UBND phê duyệt dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Dự án gồm 4 thành phần, trong đó Dự án thành phần 1 và 2 được phê duyệt chi tiết; Dự án thành phần 3 mới được xác định quy mô sơ bộ, còn Dự án thành phần 4 đã được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan, triển khai trên khu đất rộng khoảng 33,03 ha. Hạng mục chính có hầm để xe với diện tích xây dựng 50.000 m² cùng hệ thống công viên, cảnh quan.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với việc cải tạo, mở rộng đường Tố Hữu trên đoạn dài 1,13 km; xây dựng đường gom song hành dọc đường Mai Chí Thọ dài 0,64 km và đường Nguyễn Cơ Thạch dài 0,54 km. Dự án cũng cải tạo, mở rộng cầu Tố Hữu, xây mới hai cầu song hành Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và 5 cầu cảnh quan, cầu đi bộ vượt hồ. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải được đầu tư tổng thể. Dự án thành phần này có tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính TP.HCM, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 78.363 m², gồm 2 tầng hầm, 30 tầng nổi và tum kỹ thuật. Công trình cao 178,9 m, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 389.100 m², với tổng mức đầu tư hơn 18.256 tỷ đồng.

Theo định hướng, trung tâm hành chính mới sẽ tập trung trụ sở làm việc của các cơ quan, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm sự phân tán trụ sở và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Công trình cũng hướng tới cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục.

Hai dự án thành phần còn lại gồm Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn và Quảng trường trung tâm Thành phố. Trong đó, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa dự kiến khoảng 2.000 chỗ, tổng mức đầu tư sơ bộ 6.856 tỷ đồng. Quảng trường trung tâm có diện tích khoảng 119.000 m², sức chứa dự kiến 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và 500.000 người đối với lễ hội văn hóa; công trình đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 733,5 tỷ đồng. Tính chung, tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách thành phố, trong đó ưu tiên thanh toán bằng quỹ đất. Đối với hai dự án thành phần được phê duyệt chi tiết, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 16.981 tỷ đồng; phần ngân sách thành phố dự kiến thanh toán khoảng 5.045 tỷ đồng. Việc thanh toán bằng ngân sách chỉ thực hiện khi giá trị quỹ đất không đủ và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Doanh nghiệp có trách nhiệm huy động toàn bộ vốn để triển khai, gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo phương án tài chính dự kiến, vốn chủ sở hữu chiếm 20%, vốn huy động chiếm 80%; lãi suất vốn vay không vượt quá 10,73%/năm.

Thời gian xây dựng công trình dự án BT được xác định từ năm 2026 - 2028. Trong đó, năm 2026 tập trung chuẩn bị, lập, thẩm định và phê duyệt dự án; giai đoạn 2026 - 2027 triển khai thiết kế, lựa chọn nhà thầu và thi công; giai đoạn 2027 - 2028 thực hiện nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và quyết toán công trình.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm cơ quan ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng BT. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, tài chính và môi trường.