TP.HCM sắp có loạt công trình từ vốn doanh nghiệp, không dùng ngân sách

Ngày 4/11, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án Chỉnh trang công viên Hóc Môn theo phương thức PPP, hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Dự án thực hiện tại xã Hóc Môn, trên diện tích khoảng 7.871,76m², tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng.

TP.HCM phê duyệt dự án Chỉnh trang công viên Hóc Môn theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.

Công ty TNHH Viet Him Lam là nhà đầu tư đề xuất, chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ nguồn vốn thực hiện. Theo phương án được duyệt, Nhà nước không thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách, quỹ đất hoặc tài sản công.

Dự án tập trung chỉnh trang cảnh quan khu vực Dinh Quận Hóc Môn, cải tạo sân nền, bổ sung cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục cảnh quan. Đồng thời, xây dựng quảng trường trung tâm, đường dạo nội bộ, nhà đọc sách, nhà điều hành kết hợp nhà vệ sinh, khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục thể thao và bãi đỗ xe.

Đối với các công trình di tích lịch sử hiện hữu, dự án giữ nguyên hiện trạng, bảo đảm yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Sau khi hoàn thành, công trình góp phần bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và rèn luyện thể chất cho người dân. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2027.

Cầu đi bộ tại vị trí nối phố Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng.

Trước đó, TP.HCM cũng xúc tiến dự án xây dựng hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, kết hợp chỉnh trang cầu bến B và C tại công viên bến Bạch Đằng, với tổng kinh phí dự kiến hơn 88 tỷ đồng.

Theo dự thảo phương án do Sở Xây dựng lấy ý kiến, dự án do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth đề xuất đầu tư theo hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Doanh nghiệp chịu toàn bộ kinh phí triển khai, quản lý và vận hành công trình bằng vốn tự có và các nguồn huy động hợp lệ.

Hai cầu đi bộ có kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6m, được bố trí thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Một cầu nằm tại nút giao Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, trước khách sạn Majestic Sài Gòn; cầu còn lại tại nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, trước tòa nhà The Landmark.

Khi hoàn thành, hai công trình sẽ giúp người đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, kết nối khu vực trung tâm với không gian công viên ven sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ được thiết kế với vòm lưới tại khu vực Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng.

Ngoài hai cầu đi bộ, doanh nghiệp còn thực hiện chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son. Các hạng mục gồm sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt hàng rào, lan can, cầu dẫn; bổ sung cây xanh, tiểu cảnh, hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera và tiện ích phục vụ khách tham quan. Riêng cầu bến C được cải tạo thành đảo hoa và mảng xanh.

Để hỗ trợ nhà đầu tư, phương án dự thảo đề cập một số chính sách như bố trí pano, màn hình LED phục vụ cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại và các điểm dịch vụ tiện ích. Vị trí, phương án cụ thể sẽ do cơ quan chức năng xem xét.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã được hợp long và đang thi công hoàn thiện.

Cùng với các dự án trên, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối công viên bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng là công trình được doanh nghiệp tài trợ với tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 720m, khởi công ngày 29/3/2025, vừa hợp long trong tháng 10/2026 và dự kiến khai thác dịp tết Nguyên đán 2027.

Việc huy động nguồn lực doanh nghiệp đầu tư các công trình công cộng theo phương thức BT không yêu cầu thanh toán đang mở thêm hướng triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, bổ sung không gian xanh và cải thiện hạ tầng phục vụ người dân, trong bối cảnh TP.HCM có nhu cầu đầu tư lớn cho phát triển đô thị.