TP.HCM sẵn sàng truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chủ nhiệm Quân khu 7 trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt, kiểm tra công tác tổ chức và sự phối hợp giữa các lực lượng.

Tại buổi sơ duyệt, các đơn vị tiến hành nghi thức dâng hương, chào cờ, thực hiện điều lệnh, đồng thời rà soát đội hình, vị trí tập kết và trình tự di chuyển, bảo đảm các khâu được triển khai thống nhất, trang nghiêm.

Để phục vụ buổi lễ, Bộ Tư lệnh TP.HCM dự kiến huy động 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ. Công an TP.HCM đảm nhận các nghi thức tiêu binh, đội danh dự và công tác khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, ban, ngành sẽ tham dự. Trong đó, có khoảng 200 đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, nhân chứng cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và Australia tại TP.HCM.

Cạnh đó có khoảng 200 đoàn viên, thanh niên thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; 50 đại diện cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp xã; 50 đại diện chức sắc tôn giáo, dân tộc; cùng đại diện Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ, mỗi tổ chức 50 người.

Thành phố cũng huy động thêm 200 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức và dự lễ.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, địa điểm tổ chức lễ được dựng rạp, phục vụ việc đặt hài cốt liệt sĩ và tổ chức các nghi thức viếng, truy điệu.

Ngoài ra, khoảng 700 bàn được sắp xếp để đặt các quách hài cốt có lồng kính, kèm lư hương, bình hoa và đĩa trái cây phục vụ nghi thức tưởng niệm.

Theo phương án tổ chức, sau lễ truy điệu, từng hài cốt liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, bảo vệ bằng lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe.

Lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tri ân các gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con cống hiến cho đất nước.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai. Tổ y tế lưu động chuẩn bị nhân lực, thuốc thiết yếu để kịp thời chăm sóc sức khỏe đại biểu khi cần thiết.

Công tác hậu cần được thực hiện đồng bộ, bao gồm chuẩn bị vật phẩm phục vụ nghi lễ, bố trí nơi đỗ ô tô và khu vực giữ xe máy miễn phí.

Đoàn xe di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo đội hình gồm xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt liệt sĩ, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Theo kế hoạch, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đi theo lộ trình: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Ở chiều ngược lại, đoàn xe từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trở về Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đi theo tuyến Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – vòng xoay Dân Chủ – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Lực lượng CSGT TP.HCM được tăng cường làm nhiệm vụ dẫn đường cho các xe di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thông qua hoạt động, các cơ quan, đơn vị hướng đến việc lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về trách nhiệm tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành, lực lượng chức năng cùng toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.