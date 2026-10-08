TP.HCM sẵn sàng Lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp

Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 6408/KH-BVHTTDL ngày 2.10.2026 của Bộ VHTTDL, hướng tới mục tiêu đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen thường xuyên trong đời sống nhân dân. Qua đó, phong trào rèn luyện thân thể được lan tỏa rộng hơn, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Theo kế hoạch, Lễ phát động được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước vào sáng 10.10, với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội cùng các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố. Tại TP.HCM, công tác chuẩn bị đang được triển khai với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Huy động lực lượng lớn cho chương trình

Trường Đại học TDTT TP.HCM được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ phối hợp khảo sát mặt bằng, xây dựng phương án bố trí lực lượng đến tổ chức, điều hành các hoạt động đồng diễn, đi bộ đồng hành, giao lưu và trải nghiệm thể thao.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào sáng 10.10 ở Trường Đại học TDTT TP.HCM. Ảnh: BTC

Theo phân công, Nhà trường dự kiến huy động khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chương trình. Bên cạnh đó, khoảng 200 sinh viên tình nguyện sẽ hỗ trợ hướng dẫn, dẫn đường, đón tiếp đại biểu, phát nước uống và giữ gìn vệ sinh chung.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm nhiều môn thể thao, giúp người dân có thêm lựa chọn phù hợp với độ tuổi, sở thích và điều kiện sức khỏe.

Đội ngũ giảng viên, sinh viên chuyên ngành sẽ tham gia hướng dẫn đồng diễn vận động tập thể, dân vũ cộng đồng và tổ chức giao lưu ở các môn như: Pickleball, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, quần vợt, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, cờ tướng, vovinam, võ cổ truyền, raekwondo, karate, judo, boxing, kickboxing, thể dục dụng cụ, điền kinh và bơi.

Sơ đồ khu vực sân khấu tại Lễ phát động. Ảnh: BTC

Sự tham gia của một cơ sở đào tạo chuyên ngành cho thấy vai trò của nguồn nhân lực thể thao trong việc kết nối kiến thức chuyên môn với đời sống cộng đồng. Không chỉ tạo không khí sôi nổi cho ngày hội, lực lượng giảng viên, sinh viên còn góp phần hướng dẫn người dân tiếp cận các môn thể thao một cách phù hợp và khoa học.

Từ ngày hội đến thói quen vận động

Theo định hướng của Bộ VHTTDL, chương trình không chỉ mang ý nghĩa phát động mà còn hướng đến việc duy trì phong trào tập luyện lâu dài. Thông điệp “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp” nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào hoặc vào những dịp nhất định.

Lộ trình đi bộ 1,5km tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ở các địa phương, những hình thức vận động có tính cộng đồng cao như đi bộ, chạy bộ, đồng diễn dân vũ, thể dục buổi sáng, yoga, kéo co và các môn thể thao phù hợp với nhiều nhóm tuổi được khuyến khích triển khai.

Tại TP.HCM, các hoạt động trong ngày 10.10 dự kiến diễn ra từ sáng sớm. Lực lượng của Trường Đại học TDTT TP.HCM có mặt tại khu vực tập kết trước 5 giờ 30, phối hợp đón tiếp đại biểu từ 5 giờ 45. Từ 6 giờ 15 đến khoảng 10 giờ, các hoạt động đồng diễn, đi bộ đồng hành, giao lưu và trải nghiệm thể thao được triển khai.

Cùng với công tác tổ chức, Nhà trường cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage, đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu tại cổng và khuôn viên theo bộ nhận diện chung của chương trình.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động cộng đồng mà còn là dịp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng. Ảnh: P.V

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng, việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận có ý nghĩa thiết thực. Người dân được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập phù hợp, từ đó hình thành thói quen vận động bền vững.

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 tại TP.HCM không chỉ là một sự kiện cộng đồng, mà còn là dịp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng đi vào chiều sâu.

Từ giảng đường, sân tập đến cộng đồng, Trường Đại học TDTT TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực, đồng hành cùng ngành thể thao Thành phố xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh và năng động hơn.