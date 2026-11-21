Được tổ chức trong không gian mở đặc trưng của thành phố mang tên Bác, sự kiện hứa hẹn mang đến một chương trình nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam.

Sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thể thao mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện quy mô lớn, quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập.

Trước giờ khai mạc, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, hậu cần và các điều kiện phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), hệ thống sân khấu, khán đài, âm thanh, ánh sáng cùng các hạng mục trang trí đã sẵn sàng phục vụ sự kiện. Đêm tổng duyệt ngày 19/11 cũng là bước rà soát quan trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng tham gia.

Băng rôn, pa-nô chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 rực rỡ trên các tuyến đường TP.HCM, tạo nên không khí náo nức, lan tỏa tinh thần thể thao trước giờ khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Điểm mới của lễ khai mạc năm nay là việc lựa chọn không gian mở bên dòng sông Sài Gòn thay cho sân vận động truyền thống. Cảnh quan đô thị, mặt nước và những công trình kiến trúc hiện đại trở thành một phần của sân khấu, tạo nên không gian trình diễn mang dấu ấn riêng của thành phố.

Với khán đài gần 4.000 chỗ ngồi, trong đó gần 2.000 vé được dành miễn phí cho người dân đăng ký tham dự, lễ khai mạc hướng đến sự gắn kết rộng rãi với cộng đồng, đưa không khí Đại hội đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh công tác tổ chức, TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó có miễn phí vé Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt cho các đối tượng tham gia, phục vụ Đại hội theo quy định. Đồng thời, Sở Du lịch TP.HCM đã kết nối các khách sạn, cơ sở lưu trú triển khai chương trình ưu đãi giá phòng dành cho vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ Đại hội mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiếu khách của thành phố đăng cai.

Thắp sáng khát vọng trên dòng sông lịch sử

Diễn ra lúc 19 giờ tối nay, Lễ khai mạc với chủ đề “Khát vọng vinh quang” quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, thể thao và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Chương trình được xây dựng với hai chương nghệ thuật mang tên “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, kết nối chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc với sức mạnh, bản lĩnh và khát vọng của con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.

Ở chương đầu tiên, hình tượng dòng sông dẫn dắt khán giả qua hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam. Những giá trị lịch sử, văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời chuyển tải thông điệp về sức mạnh của sự hội tụ, tinh thần đoàn kết giữa các vùng miền.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương “Vươn vai Phù Đổng” lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, khắc họa tinh thần vượt qua giới hạn, ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam.

Sân khấu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho thời khắc khai hội vào tối nay (21/11).

Cùng với hành trình rước đuốc, hơn 100 vận động viên tham gia các hoạt động trình diễn trên mặt nước, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa nghi lễ thể thao và nghệ thuật sân khấu.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành dấu ấn nổi bật của lễ khai mạc. Ngọn lửa Đại hội sẽ được đưa qua những địa danh giàu giá trị lịch sử như Bến Nhà Rồng, Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về sân khấu chính. Ngọn lửa được thắp sáng bên dòng sông lịch sử không chỉ đánh dấu thời khắc khai hội mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tiếp nối truyền thống, tinh thần cống hiến và quyết tâm vươn lên của thể thao Việt Nam.

Tạo động lực nâng tầm thể thao Việt Nam

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thuộc 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, với 48 môn thi đấu và 973 bộ huy chương.

Được tổ chức định kỳ bốn năm một lần, Đại hội là dịp đánh giá hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; phát hiện những nhân tố triển vọng, bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia.

Đại hội là dịp kiểm tra chiều sâu lực lượng, đánh giá khoảng cách giữa nhóm vận động viên hàng đầu với lớp kế cận, từ đó xác định những lĩnh vực cần bổ sung nhân lực và đầu tư trọng điểm.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh tại ASIAD, Olympic và các đấu trường quốc tế, kết quả Đại hội còn là cơ sở quan trọng để rà soát chiến lược đầu tư, xác định các môn thể thao trọng điểm và xây dựng lực lượng kế cận.

Giá trị của Đại hội vì thế không chỉ được đo bằng số lượng huy chương hay những kỷ lục được thiết lập, mà còn bằng chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành của các tài năng trẻ và khả năng chuyển hóa thành tích trong nước thành năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đối với TP.HCM, sự kiện cũng mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao, gắn kết các hoạt động thi đấu với quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh đô thị.

Theo Ban tổ chức, tất cả đã sẵn sàng cho giờ khai mạc. Từ thành phố mang tên Bác, ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ thắp lên niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục những tầm cao mới, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.