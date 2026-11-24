Đúng 21h ngày 24/11, những loạt pháo hoa đầu tiên được bắn lên từ khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), mở màn màn trình diễn kéo dài 15 phút chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Từng chùm pháo liên tiếp bung nở trên bầu trời với nhiều màu sắc, tạo nên những quầng sáng rực rỡ giữa màn đêm. Tiếng pháo vang lên hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay của người dân. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt quanh đầu hầm sông Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng, chật kín người dân, du khách đến xem pháo hoa. Nhiều người đã có mặt từ sớm để tìm vị trí thuận lợi, chờ đón thời khắc những màn pháo hoa thắp sáng bầu trời thành phố.

Có mặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn từ sớm, chị Ngọc Lê, ngụ phường An Khánh, cho biết rất vui khi năm đầu tiên đất nước có Ngày Văn hóa Việt Nam, người dân TP.HCM được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. "Không khí rất đông vui, náo nhiệt, tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp vui chơi, giải trí mà còn là cơ hội để mọi người gặp gỡ, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ", chị Ngọc Lê chia sẻ.

Trong khi đó, Hoàng Dũng, ngụ phường Gò Vấp, bày tỏ thích thú với màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút. Theo Dũng, việc kết hợp chương trình nghệ thuật, trình chiếu 3D Mapping và pháo hoa tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt thu hút giới trẻ. Những hoạt động này cũng giúp người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc theo cách gần gũi, sinh động hơn, qua đó thêm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Trong ảnh, những chùm pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời TP.HCM, thắp sáng đêm 24/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nổi bật là chương trình nghệ thuật đặc biệt với các tiết mục biểu diễn kết hợp giá trị văn hóa truyền thống và đương đại.

Cùng với đó, chương trình trình chiếu 3D Mapping tại khu vực phía trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM thu hút đông đảo người xem. Những hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng được trình chiếu trên bề mặt công trình kiến trúc, kết hợp công nghệ hiện đại với nội dung văn hóa, lịch sử, tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Từ chiều tối, lượng người và phương tiện đổ về khu vực trung tâm ngày càng đông. Các tuyến đường dẫn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng và khu vực bến Bạch Đằng trở nên nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ đến sớm tham gia các hoạt động, chọn vị trí thuận lợi theo dõi chương trình.

Trước tình hình này, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau chương trình bắn pháo hoa. Cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách từng địa bàn, tập trung tại khu vực trận địa pháo hoa, các tuyến đường dẫn vào địa điểm tổ chức và những giao lộ trọng điểm.

Các đội, trạm CSGT đường bộ bố trí chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, dừng, đỗ đúng quy định. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, phòng ngừa ùn tắc và những hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, công tác phòng ngừa tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép được chú trọng. Trên đường thủy, lực lượng CSGT phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Các phương tiện thủy được yêu cầu giải tỏa neo đậu, tạm dừng hoạt động trong thời gian cần thiết.

Trong tối nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Các điểm bắn đồng loạt từ 21h đến 21h15. Trong đó, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn được bố trí 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Clip: Người dân thích thú ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong đêm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.