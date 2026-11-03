TP.HCM rót hơn 15.000 tỷ đồng chỉnh trang 3 tuyến kênh, rạch

Gần 8.000 tỷ đồng chỉnh trang rạch Bà Tàng

Trong ba dự án, rạch Bà Tàng có mức đầu tư lớn nhất, gần 7.974 tỷ đồng, triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng.

Dự án thực hiện nạo vét toàn tuyến rạch dài khoảng 4km, từ ngã ba rạch Bà Lớn - rạch Bà Tàng đến vị trí tiếp giáp sông Cần Giuộc, tại cống Cầu Sập.

Đồng thời, xây dựng kè bảo vệ hai bờ với tổng chiều dài khoảng 6,98km, bố trí mảng xanh và đầu tư khoảng 4,5km đường giao thông ven rạch.

TP.HCM đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng chỉnh trang 3 tuyến kênh, rạch.

Các hạng mục khác gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh và chiếu sáng. Công trình hướng đến cải thiện khả năng tiêu thoát nước, chống ngập cho khu vực có diện tích lưu vực khoảng 225ha, đồng thời hạn chế ô nhiễm do rác thải và bồi lắng.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 38,2ha đất, trong đó diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 21,63ha. Có 851 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 587 trường hợp giải tỏa toàn phần và 264 trường hợp giải tỏa một phần.

Trong tổng vốn đầu tư 7.973,761 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.326,84 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.002,41 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách thành phố.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 2026-2027, dự án thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đo đạc, kiểm đếm và triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2028-2030 tiếp tục hoàn tất giải phóng mặt bằng, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu. Từ năm 2031-2032, công trình sẽ được tổ chức thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Rạch Bàu Trâu tăng vốn lên hơn 4.744 tỷ đồng

Đối với rạch Bàu Trâu, dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh, thuộc phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh, được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.343,349 tỷ đồng lên 4.744,210 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến rạch dài khoảng 1.066m sẽ được cải tạo, nạo vét, xây dựng kè bảo vệ bờ bằng cừ bê tông dự ứng lực, với bề rộng lòng rạch 10m.

Hai bên rạch được đầu tư đường giao thông và mảng xanh. Trong đó, phía phường Phú Thạnh có đường ven rạch theo lộ giới quy hoạch 20m; phía phường Phú Lâm xây dựng đường rộng 10m.

Việc chỉnh trang góp phần giảm ngập, cải thiện môi trường và diện mạo đô thị.

Dự án còn bao gồm hệ thống chiếu sáng, cống thoát nước mưa, nước thải, cống bao thu gom nước thải, hào kỹ thuật phục vụ ngầm hóa cáp điện và cáp thông tin.

Hai cầu bản tại các vị trí kết nối với hẻm 150 Tân Hòa Đông - đường Lương Thế Vinh và hẻm 172 Tân Hòa Đông - đường Kênh Hiệp Tân cũng được xây dựng.

Về giải phóng mặt bằng, dự án dự kiến thu hồi hơn 38.218m² đất, ảnh hưởng 312 trường hợp, trong đó 184 trường hợp giải tỏa toàn phần và 128 trường hợp giải tỏa một phần.

Tổng vốn được chia thành hai dự án thành phần, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 3.405,204 tỷ đồng và xây dựng hạ tầng khoảng 1.339,006 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2031 dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Khơi thông kênh Hy Vọng, giảm ngập khu vực sân bay

Tại phường Tân Sơn, dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 2.546,71 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Dự án có chiều dài tuyến kênh khoảng 1.089m, thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy, xây dựng kè bảo vệ bờ. Hai bên kênh được đầu tư đường giao thông với mặt cắt ngang tối thiểu 10m, gồm lòng đường và vỉa hè; đồng thời bố trí mảng xanh, nâng cấp hệ thống thoát nước, thu gom nước thải và cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, kênh Hy Vọng là tuyến thoát nước quan trọng của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án từng nằm trong hạng mục cải tạo kênh thuộc dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, sau khi dự án vay vốn bị hủy năm 2017, hạng mục cải tạo kênh được chuyển sang sử dụng ngân sách thành phố nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Các tuyến kênh rạch được chỉnh trang mang lại diện mạo, hạ tầng và chất lượng sống tốt hơn.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm khơi thông dòng chảy, phục hồi chức năng tiêu thoát nước tự nhiên của tuyến kênh, góp phần giảm ngập cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một phần lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Trong tổng mức đầu tư 2.546,71 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.899,05 tỷ đồng; chi phí xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường khoảng 647,66 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 1.832,023 tỷ đồng, ngân sách thành phố 714,687 tỷ đồng.

Việc triển khai ba dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết những tồn tại về ngập nước, ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo thêm không gian giao thông, cây xanh và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân ven kênh rạch.

Các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư những dự án này đã được HĐND TP.HCM thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.