Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Tp.HCM triển khai chuỗi hoạt động từ ngày 18 - 24/11, kết hợp Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật được mở ra tại khu vực trung tâm và các địa phương, tạo điều kiện để người dân, du khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

Đáng chú ý, triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Công viên Chi Lăng, đồng thời được giới thiệu tại 3 khu vực gồm đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, kéo dài đến ngày 25/11.

Tại công viên Chi Lăng, có gần 100 hình ảnh với chủ đề "Phát triển công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế Tp.HCM" giới thiệu tiềm năng và những bước phát triển của các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo và thời trang.

Sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Tp. thích thú tham quan các khu trưng bày tranh ảnh.

Hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 25/11, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời giới thiệu những thành tựu, giá trị văn hóa và nỗ lực bảo tồn di sản của Thành phố đến người dân, du khách.

Từ ngày 19 - 24/11, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Tp.HCM diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi. Đây là dịp giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, góc nhìn về con người, cảnh quan và đời sống đô thị, góp phần đưa nghệ thuật nhiếp ảnh đến gần hơn với công chúng.

Du khách tham quan, chụp ảnh tại lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Tp.HCM đang được diễn ra tại công viên Lê Văn Tám.

Nhiều bức ảnh sống động thể hiện nét văn hóa, đời sống, phong cảnh du lịch của Việt Nam được trưng bày nhiều tại lễ hội.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày áo dài truyền thống Việt Nam cũng được đầu tư tại lễ hội.

Ngoài ra, tại các bảo tàng trên địa bàn Tp.HCM cũng đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức.

Tại bảo tàng Tp.HCM, không gian "Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa" đang được diễn ra thu hút nhiều giới trẻ đến chiêm ngưỡng, nghiên cứu về văn hóa truyền thống dân tộc.

Các khuôn mẫu áo dài truyền thống được tỉ mỉ thiết kế lại phiên bản "mini".

Không gian trưng bày trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam qua các thời kỳ.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài đến tham quan.

Ngoài ra, tại không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân có thể tham quan không gian “Tuần phim Bối cảnh Tp.HCM”, tìm hiểu dấu ấn sân khấu thành phố, trải nghiệm trò chơi điện tử, trực tiếp làm sản phẩm thủ công cùng nghệ nhân và thưởng thức các chương trình nghệ thuật truyền thống. Các hoạt động trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tại khu vực này giới thiệu nhiều loại hình văn hóa đặc trưng qua từng ngày. Hát bội, Cải lương được giới thiệu tối 22/11; nghệ thuật các dân tộc và Đờn ca tài tử vào ngày 23/11; giao lưu văn hóa quốc tế diễn ra ngày 24/11.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức tại nhiều địa phương, với những nội dung như đồng diễn, võ thuật cổ truyền, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật. Các hoạt động góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đồng thời khuyến khích người dân tham gia rèn luyện thể chất, duy trì các phong trào thể thao cộng đồng.

Theo Sở Văn hóa Thể thao Tp.HCM, các sự kiện không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm mà các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, trưng bày và giáo dục di sản. Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Thông qua các hoạt động triển lãm, biểu diễn và trải nghiệm, Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dịp để người dân tiếp cận nhiều loại hình nghệ thuật, khám phá di sản và cảm nhận sự phong phú trong đời sống văn hóa của Tp.HCM.

Mỹ Hậu