TP.HCM rà soát trường mang tên 'quốc tế', 'quốc gia'

TP.HCM rà soát tên gọi của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản triển khai Nghị định 360/2026/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu rà soát tên gọi của các cơ sở giáo dục đã được thành lập hoặc cho phép thành lập trước ngày 17/9/2026.

Theo khoản 7 Điều 47 Nghị định 360/2026/NĐ-CP, những trường có tên gọi chứa từ, cụm từ mang tính “quốc gia” hoặc thể hiện vị thế đặc biệt như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, tên các quốc gia khác và những từ ngữ có ý nghĩa tương tự phải thực hiện thủ tục đổi tên nếu cách sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị cơ quan chuyên môn về giáo dục các cấp lập danh sách những trường thuộc diện cần rà soát, triển khai bằng văn bản đến từng đơn vị. Khi báo cáo, các trường phải đề xuất phương án giữ nguyên tên hiện tại hoặc thực hiện thủ tục đổi tên, đồng thời nêu rõ lý do lựa chọn.

Với những trường thuộc diện phải đổi tên, thời hạn thực hiện là 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực, tức trước ngày 17/9/2027.

Về thẩm quyền, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu quyết định việc đổi tên trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học cao nhất là THCS. Còn đối với trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, thẩm quyền đổi tên thuộc Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quyết định việc đổi tên trường THPT chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao và các trường năng khiếu khác, trường dành cho người khuyết tật. Ngoài ra, thẩm quyền này áp dụng với trường từ mầm non đến THPT do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị thành lập.

Theo Điều 5 Nghị định 360/2026/NĐ-CP, tên mới của trường phải thể hiện đúng loại hình, cấp học, vị trí pháp lý và phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục. Tên gọi không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục khác cùng cấp học, cùng địa bàn quản lý của cơ quan có thẩm quyền thành lập trường. Việc đổi tên cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động trong nhà trường.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý quy định chuyển tiếp đối với các cơ sở giáo dục tư thục được thành lập theo đề nghị của từ hai nhà đầu tư trở lên trước ngày 1/1/2026.

Theo khoản 6 Điều 47 Nghị định 360/2026/NĐ-CP, những cơ sở này phải thực hiện thủ tục đề nghị thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp trước ngày 1/1/2027.

Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục, cơ sở giáo dục phải thông báo bằng văn bản cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tổ chức kinh tế được thành lập sẽ trở thành nhà đầu tư của cơ sở giáo dục tư thục, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư trước đó đối với nhà trường.

Tổ chức này có trách nhiệm bảo đảm cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện đầy đủ, liên tục các quyền và nghĩa vụ đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan.