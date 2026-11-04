TP.HCM rà soát nguồn thực phẩm bán trú sau vụ 10.000 tấn thịt heo bẩn

Nhân viên chuẩn bị suất ăn bán trú cho học sinh tại một trường tiểu học ở TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục và UBND phường, xã, đặc khu về việc tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi và thông tin danh sách cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn tại trường học.

Động thái này được đưa ra sau khi Công an TP.HCM đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo thông tin bước đầu, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất tạo nạc Salbutamol ra thị trường tiêu thụ tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía nam.

Sở GD&ĐT nhận định vụ việc cho thấy nguy cơ chất cấm xâm nhập chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn tiềm ẩn, trong đó có nguồn thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, nội trú tại các cơ sở giáo dục.

Để phòng ngừa rủi ro, sở yêu cầu các trường kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm cũng như quá trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm theo quy định.

Cụ thể, các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Khi tiếp nhận thực phẩm, nhà trường cần kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ liên quan, ghi chép sổ sách theo dõi và thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Bên cạnh đó, các trường cần tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng.

Sở đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về an toàn dịch bệnh hoặc có chứa chất cấm để chế biến suất ăn cho học sinh.

Hiện trường vụ 10.000 tấn thịt heo bẩn. Ảnh: Công an TP.HCM.

Đáng chú ý, khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về thực phẩm nghi chứa chất cấm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, các trường phải tạm ngừng sử dụng, giữ nguyên hiện trạng và lưu mẫu. Đồng thời, đơn vị cần báo cáo kịp thời UBND phường, xã, đặc khu nơi đặt trụ sở, công an địa phương và Sở GD&ĐT để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Cùng với yêu cầu siết chặt kiểm soát thực phẩm, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các cơ sở giáo dục sử dụng danh sách đơn vị cung cấp thực phẩm, chế biến suất ăn sẵn đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố.

Các trường có trách nhiệm tra cứu, đối chiếu danh sách này để phục vụ việc lựa chọn, kiểm tra đơn vị cung cấp thực phẩm, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm tại trường.

Ngày 5/10 vừa qua, Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đưa hơn 10.000 tấn heo ra thị trường tiêu thụ từ tháng 1/2026. Số heo này có giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng, được tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía nam.

Các đối tượng sử dụng Salbutamol, một chất thuộc nhóm Beta-agonist có tác dụng tạo nạc, để phối trộn vào thức ăn chăn nuôi heo. Công an phát hiện 3.909 con heo, trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với chất này tại các trang trại và đã xử lý, tiêu hủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và cho biết số heo này được đưa đến nhiều kênh tiêu thụ, trong đó có chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, bếp ăn gia đình, trường học, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp.