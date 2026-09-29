TP.HCM rà soát hơn 684.000 trường hợp người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06

TP.HCM đẩy mạnh làm sạch dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu được công bố, Thuế TP.HCM đã công khai danh sách 19.198 người nộp thuế, gồm 9.248 trường hợp thuộc trạng thái 03 và 9.950 trường hợp thuộc trạng thái 06. Trong khi đó, 29 thuế cơ sở công bố tổng cộng 665.372 trường hợp.

Trạng thái 03 là trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trạng thái 06 là trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

Trong số 665.372 trường hợp do 29 thuế cơ sở công bố, người nộp thuế thuộc trạng thái 06 chiếm hơn 63%, phần còn lại thuộc trạng thái 03.

Xét theo địa bàn quản lý, Thuế cơ sở 2, phụ trách địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây, có số lượng người nộp thuế thuộc hai trạng thái này lớn nhất, với hơn 71.000 trường hợp. Thuế cơ sở 16, quản lý địa bàn quận Tân Bình trước đây, có gần 59.000 trường hợp.

Các Thuế cơ sở 7, 17 và 12 lần lượt quản lý địa bàn quận 7, quận Tân Phú và quận 12 trước đây, đều ghi nhận hơn 43.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trạng thái 03, 06. Trong khi đó, Thuế cơ sở 20, quản lý địa bàn huyện Cần Giờ trước đây, ghi nhận 1.029 trường hợp.

Đối với danh sách do Thuế TP.HCM trực tiếp công bố, trong 9.248 trường hợp trạng thái 03 có khoảng 7.265 người nộp thuế là tổ chức/doanh nghiệp và 1.983 trường hợp là hộ, cá nhân kinh doanh/văn phòng đại diện.

Việc rà soát, công khai thông tin diễn ra trong bối cảnh ngành thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Theo Thuế TP.HCM, làm sạch mã số thuế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các trường hợp tồn đọng kéo dài nhiều năm, khắc phục bất cập trong quản lý và nâng cao chất lượng dữ liệu người nộp thuế.

Thời gian tới, cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ xử lý, giảm số trường hợp tồn đọng và kiểm soát tình trạng phát sinh mới.