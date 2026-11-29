Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 31-7-2026, Thành phố có hơn 2,66 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 172 trẻ thiếu giấy tờ hộ tịch, định danh; 182.121 trẻ chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú và 19 trẻ lang thang, cơ nhỡ.

Hơn 182.000 trẻ em tại TP.HCM cần được quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ tùy thân và thông tin cư trú để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội.

Số liệu ước tính sơ bộ quý III - 2026 của ngành y tế cho thấy thành phố có khoảng 264.000 trẻ lưu trú chưa đăng ký và 9.900 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Phạm Đình Nghinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhận định Thành phố đã xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em tương đối toàn diện, song khả năng kết nối, điều phối giữa các đơn vị chưa tương xứng với nguồn lực hiện có.

Một bộ phận trẻ em vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận giáo dục, bảo hiểm y tế và các chính sách trợ giúp xã hội do thiếu giấy khai sinh, mã định danh hoặc thông tin cư trú.

Đại đức Thích Quang Hải, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em chùa Kỳ Quang phát biểu

Tham luận tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, cho biết địa phương tiếp nhận nhiều trẻ nhập cư không có giấy tờ tùy thân. Việc xác minh nhân thân mất nhiều thời gian, chi phí, trong khi một số gia đình không đủ khả năng thực hiện, khiến trẻ có nguy cơ gián đoạn học tập.

Còn ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trẻ em, cho rằng TP.HCM cần giải quyết bài toán nhân lực ở cơ sở, xây dựng quy trình phối hợp liên ngành, có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Sở Y tế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, hoàn thiện quy chế phối hợp bảo vệ trẻ em, tích hợp đường dây nóng vào Cổng thông tin 1022 và nghiên cứu mô hình hỗ trợ “một cửa” tại bệnh viện.

Quang cảnh hội thảo trong giờ thảo luận

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố được đề nghị rà soát các trường, lớp tình thương, lớp học phổ cập, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp, không giải thể lớp học giữa năm khi chưa có phương án tiếp nhận học sinh.

Sở Tư pháp và Công an Thành phố cần phối hợp xây dựng cơ chế xác minh nhân thân nhanh, có thời hạn phản hồi cụ thể, hỗ trợ đăng ký khai sinh, cư trú, cấp mã định danh và thẻ căn cước cho trẻ bị bỏ rơi hoặc thiếu giấy tờ tại các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM cũng đề nghị các phường, xã, đặc khu công khai đầu mối phụ trách công tác trẻ em, chủ động rà soát từng trường hợp cần hỗ trợ, kết nối các dịch vụ bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ tái hòa nhập cộng đồng.