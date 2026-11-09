TP.HCM ra mắt Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số

Chia sẻ tại cuộc họp báo giới thiệu về Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 chiều 9/11, ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó GĐ Sở VH&TT TP.HCM) cho biết nội dung mà ban tổ chức đề ra chỉ có tính chất gợi ý căn bản, còn lại luôn khích lệ sự sáng tạo không giới hạn, miễn là mang đến nội dung chính xác và lành mạnh cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó GĐ Sở VH&TT TP.HCM) phát biểu. Ảnh: BTC

Ông Hồi cho rằng ý nghĩa chính của tuần lễ này là tạo thêm một nhịp cầu chính thức giữa TP.HCM và các nhà sáng tạo nội dung số, bên cạnh quảng bá hình ảnh, phát triển môi trường số, thì còn là nơi để lắng nghe, hỗ trợ các chính sách nói chung về chuyển đổi số. Làm sao để thấy rằng TP.HCM đang rất cần các nhà sáng tạo nội dung số, và ngược lại, các nhà sáng tạo nội dung số cũng đang thấy cần TP.HCM trong các thông tin về pháp lý, về chính sách, về định hướng...

Ông Bùi Phan Trương Chánh Nghĩa (đồng sáng lập MCV Group) chia sẻ

Ông Chánh Nghĩa (đồng sáng lập MCV Group) nói rằng TP.HCM đã là xứ sở nổi bật của KOL và các sáng tạo nội dung số, nhưng lại có rất ít các tuần lễ nghề nghiệp chính thống để liên minh, kết nối mọi người với nhau. Chính vì vậy, về lâu dài, những tuần lễ dạng này sẽ trở thành ngày hội nghề nghiệp, nơi mọi người có dịp trao đổi, học hỏi và soi lại chính mình.

Ông Lâm Thanh (Tổng GĐ TikTok Việt Nam) cũng cho rằng tuần lễ này rất là cần thiết. Ảnh: BTC

Ông Lâm Thanh (Tổng GĐ TikTok Việt Nam) cũng cho rằng các tuần lễ rất là cần thiết, nó không chỉ giúp kết nối, làm tăng khả năng sáng tạo và tương tác nghề nghiệp, mà còn là dịp để hiểu nhau hơn, giữa các nhà sáng tạo nội dung số với nhau, cũng như với chính quyền và các cơ quan quản lý...

Sự kiện thu hút đông đảo báo đài và KOL

Chính vì vậy, tuần lễ này sẽ có rất nhiều sự kiện trực tiếp và đồng hành. Ví dụ chuỗi phát sóng trực tuyến về/cho tuần lễ này sẽ diễn ra từ nay đến hết 13/11 trên TikTok, các hệ thống MCN (mạng đa kênh) và các nền tảng số khác.

Tọa đàm và diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp MCN và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vào ngày 14/11.

Một KOL chia sẻ kinh nghiệm và đặt câu hỏi cho BTC

Diễn đàn đối thoại trực tiếp về cầu nối thương mại giữa KOL, KOC, các nhà sáng tạo nội dung với các thương hiệu, doanh nghiệp số, du lịch số, thương mại điện tử, thuế...

Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Tự hào thành phố mang tên Bác" sẽ nhận tác phẩm từ ngày 15/11 đến hết ngày 31/3/2027. Tác phẩm dự thi là các video từ 60 giây đến 3 phút, đa dạng chủ đề.

Tuần lễ này cũng thuộc chương trình "Vibrant Ho Chi Minh City" (Thành phố Hồ Chí Minh sống động), nhằm hiện thực hóa một cách sống động, gần gũi các chính sách quan trọng như Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW...