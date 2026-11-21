Lễ ra mắt do Chi nhánh Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tại TP HCM tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), diễn ra từ ngày 14 đến 29/11/2026 tại phường Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cho biết việc thành lập trung tâm xuất phát từ yêu cầu phát huy sức mạnh mềm văn hóa, khai thác tài nguyên bản sắc dân tộc như một động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, CIIC được thành lập nhằm ươm mầm ý tưởng, ứng dụng công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm văn hóa một cách chuyên nghiệp. Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên trực thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Để trung tâm hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Tuấn Anh đề cập ba định hướng trọng tâm. Trước hết là tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực bảo tồn di sản, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và truyền thông. Theo ông, những ý tưởng sáng tạo cần được phát triển thành các mô hình kinh doanh có sức cạnh tranh, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động nghiên cứu hay trình diễn.

Định hướng thứ hai là tăng cường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Hiệp hội tại TP HCM, đặc biệt là Chi nhánh Hiệp hội, nhằm tận dụng mạng lưới doanh nghiệp và lợi thế thương mại của thành phố. Qua đó, các dự án sáng tạo có điều kiện mở rộng thị trường, đưa sản phẩm của người sáng tạo vào đời sống và tiếp cận nhiều địa phương hơn.

Các tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng dân tộc được nghệ sĩ thể hiện tại chương trình.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng TP HCM là một trong những thị trường văn hóa, tài chính năng động của cả nước. Vì vậy, việc kết nối nguồn lực sáng tạo với khả năng tổ chức kinh doanh, phân phối của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thương mại hóa sản phẩm văn hóa.

Định hướng thứ ba được ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh là phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất trong việc vận hành và phát huy giá trị Không gian Văn hóa Làng Phố.

Theo ông, đây là mô hình kết nối bản sắc truyền thống với đời sống đô thị hiện đại. Sự kết hợp giữa tri thức sáng tạo, công nghệ, nghệ thuật của Hiệp hội với năng lực cung ứng dịch vụ công tại cơ sở có thể góp phần hình thành những sản phẩm trải nghiệm văn hóa thiết thực.

Trong đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực địa phương và hoạt động trải nghiệm văn hóa được kỳ vọng trở thành những nội dung có thể khai thác, phục vụ người dân và du khách.

“Đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ cội rễ truyền thống làng để vươn mình ra nhịp sống hiện đại phố”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ở góc độ địa phương, ông Lại Minh Tú, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Trưởng Chi nhánh Hiệp hội tại TP HCM, cho rằng việc hình thành trung tâm và Không gian Văn hóa Làng Phố có thể mang lại những lợi ích cụ thể cho phường Tân Sơn Nhất trên nhiều phương diện.

Ông Lại Minh Tú, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Trưởng Chi nhánh Hiệp hội tại TP HCM

Đối với người dân, không gian này không chỉ là nơi tập luyện thể dục thể thao mà còn tạo điều kiện tiếp cận, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, từ ẩm thực đến các giá trị văn hóa vùng miền.

Với thế hệ trẻ, đây là cơ hội để trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa vốn thường chỉ được tiếp cận qua sách vở, truyền hình. Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, trung tâm còn hướng đến tổ chức các chương trình đào tạo, rèn luyện, tạo điều kiện để những người có nhu cầu học tập, phát triển bản thân tiếp cận các chương trình có tiêu chuẩn quốc tế ngay tại địa phương.

Đối với doanh nghiệp, mô hình được kỳ vọng mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại với các đơn vị, sản phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành thông qua mạng lưới của Hiệp hội và Chi nhánh tại TP HCM.

Ông Lại Minh Tú cho biết ngay tại sự kiện đã có doanh nghiệp từ tỉnh Khánh Hòa tham gia kết nối với doanh nghiệp địa phương. Đây được xem là bước khởi đầu để mở rộng hoạt động giao thương, kết nối sản phẩm giữa các địa phương.

Ở góc độ quản lý, không gian văn hóa cũng được kỳ vọng tạo thêm địa điểm để cán bộ địa phương gần gũi với người dân, cùng tham gia sinh hoạt, giao lưu, lắng nghe và trao đổi những vấn đề trong đời sống cộng đồng.

Đáng chú ý, ông Lại Minh Tú cho rằng hoạt động của trung tâm còn hướng đến mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần gia tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của TP HCM cũng như đóng góp vào nền kinh tế cả nước.

Lãnh đạo, đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa nghệ thuật.

Theo ông, mô hình Làng Phố được định hướng xây dựng như một không gian lưu giữ những giá trị tốt đẹp của văn hóa làng, trong đó có tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết giữa các thế hệ. Các nghệ nhân cũng có thể tham gia trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.