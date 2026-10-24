TP.HCM quyết liệt tháo gỡ mặt bằng, tái thiết chung cư Thanh Đa

Ngày 24/10, UBND phường Bình Quới cho biết trong các ngày 14, 15 và 17/10, phường đã ban hành và giao 250 Quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ thuộc sở hữu tư nhân, bao gồm đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chưa đồng ý di dời.

Các lô chung cư Thanh Đa đang được đặt mục tiêu cải tạo, xây dựng lại để bảo đảm an toàn cho cư dân.

Dự án cải tạo chung cư cũ Cụm 8 chung cư (Lô số) Chung cư Thanh Đa, phường Bình Quới, là một trong những nhiệm vụ được TP.HCM chọn làm điểm trong triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Dự án có tổng cộng 1.351 hộ dân, gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu nhà nước. Đến nay, có 1.070 hộ đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, tương đương gần 81% tổng số hộ. Trong đó, có 819 hộ sở hữu tư nhân và 251 hộ thuộc sở hữu nhà nước.

Trong quá trình triển khai, UBND phường Bình Quới đã công khai thông tin, giải thích chính sách để người dân hiểu rõ quyền lợi và lựa chọn phương án phù hợp. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại chung cư mới, với điều kiện sống an toàn, hiện đại hơn. Địa phương cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với những hộ phải di dời khỏi nơi ở cũ.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp.

Tuy nhiên, thời hạn di dời theo quyết định đã hết, trong khi vẫn còn các hộ chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường Bình Quới đã thành lập 6 tổ công tác để tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại chấp hành chủ trương, chính sách và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại cụm chung cư Thanh Đa, UBND phường Bình Quới đã xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà tại 6 lô chung cư.

Trong các ngày 14, 15 và 17/10/2026, UBND phường Bình Quới đã ban hành và giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ thuộc sở hữu tư nhân, gồm cả những hộ đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng và những hộ chưa đồng thuận di dời.

Khu vực chung cư Thanh Đa sẽ được tái thiết sau khi hoàn thành công tác di dời, bàn giao mặt bằng.

Để chuẩn bị triển khai, UBND phường đã có văn bản báo cáo Công an TP.HCM về công tác phối hợp thực hiện. Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án phường Bình Quới cũng đã thông qua kế hoạch, phương án áp dụng biện pháp hành chính di dời theo quy định pháp luật đối với các hộ đã được nhiều lần tiếp xúc, vận động nhưng chưa chấp hành.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian và địa điểm thực hiện, nhằm bảo đảm quá trình cưỡng chế diễn ra đúng quy định pháp luật.

Dự án dự kiến triển khai trong 3 năm. Việc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng là điều kiện quan trọng để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ xây dựng và bố trí tái định cư tại chỗ cho cư dân. Thành phố và địa phương đặt mục tiêu sớm hoàn thành dự án, giúp người dân chuyển đến nơi ở mới an toàn, khang trang, từng bước ổn định cuộc sống.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn. Sau năm 1975, nhiều căn hộ được bố trí làm nơi ở cho các gia đình có công với cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua hàng chục năm sử dụng, các chung cư dần xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cải tạo, xây dựng lại để bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống. Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số, với quy mô khoảng 73.211m². Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án kéo dài do nhiều vướng mắc. Đến tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.