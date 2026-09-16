TP.HCM:Quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16.9, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A.

Ngày 16.9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A Công viên Lê Thị Riêng

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 16.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 16.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 (khu A), trong đó 1 bộ có di vật kèm theo.

TP.HCM đã quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 16.9, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 646 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 297 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 16.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A

Trong đó, 613 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.