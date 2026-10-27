TP.HCM:Quy tập thêm 115 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 27.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 27.10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m3 đất. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 27.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 04 hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 115 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động nhiều phương tiện để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 27.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 04 hài cốt liệt sĩ

Như vậy, tính tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 846 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Cụ thể gồm 813 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Triển khai nhiệm vụ tìm kiếm đợt 2 từ ngày 15.10 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 115 bộ hài cốt liệt sĩ đơn tại Công viên Lê Thị Riêng

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.