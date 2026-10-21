TP.HCM:Quy tập được thêm 69 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 21.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 620m³.

Ngày 21.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 02 bộ di vật kèm theo theo

Kết quả trong ngày 21.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 02 bộ di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15.10) đến hết ngày hôm nay lên 69 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Lũy kế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trong đợt 2 từ ngày 15.10 đến hết hôm nay, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ đơn

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày 21.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 800 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Cụ thể, gồm 767 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.