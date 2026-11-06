TP.HCM: Quy tập được 980 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày ngày 6.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 6.11, lực lượng chức năng quy tập được thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 249 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 57 bộ có di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế tổng kết quả tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 980 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 364 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày hôm nay, TP.HCM đã quy tập 980 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 947 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.