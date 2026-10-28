TP.HCM:Quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 28.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 28.10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 28.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 06 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2, triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay, lên 121 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 28.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 06 hài cốt liệt sĩ

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 28.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 333 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Cụ thể, gồm 819 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí mộ tập thể tại khu A và 06 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.