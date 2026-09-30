TP.HCM quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chiều 30.9, Bộ Tư lệnh TP. HCM cho biết, trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B với khối lượng đất xử lý hơn 500m³.

Lực lượng làm nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 30.9, TP.HCM quy tập được thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả trong ngày 30.9, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng tính đến hết ngày 30.9 lên 682 bộ, trong đó 301 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến ngày 30.9, TP.HCM đã quy tập được 682 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể, gồm 649 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Ngày mai (1.10), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.